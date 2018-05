Zipper România, participant activ la proiectul „România, o națiune conectată”

Ziua Comunicațiilor din acest an s-a desfășurat sub mottoul „România, o națiune conectată. Comunicațiile și transformarea digitală”, în contextul în care societatea, consumatorii și mediul de afaceri se confruntă cu provocări comune.

Au fost dezbătute teme precum comunicațiile și transformarea digitală, viitorul plăților mobile în România, „customer care” în telecom, securitatea cibernetică, respectarea datelor personale în contextul GDPR.

Printre vorbitori s-au aflat Doru Vijiianu – director general Zipper România, Bogdan Cojocaru – Ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI), Sorin Grindeanu – președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), Carmen Adamescu – Director Executiv Comercial – EY România, Nicolae Oacă – consultant telecom. Alături de cei de mai sus s-au aflat reprezentanți ai companiilor din domeniul telecom (Vodafone, Telekom, Orange, RDS-RCS) care au susținut dialogul între mediul legislativ, operatorii de telecomunicații și furnizorii de soluții și servicii de automatizare date și documente.

Doru Vijiianu, director general al Zipper România, a afirmat că, „trăim astăzi o nouă revoluție industrială, industria 4.0, marcată de dezvoltarea constantă a inteligenței artificiale și a prezenței internetului în aprope tot ceea ce facem și întreprindem (…) Actuala revoluție digitală va crea oportunități și provocări, business-uri și venituri noi, accesibilitate, interoperabilitate, reguli și politici noi”.

Întrebat despre conceptul „o națiune conectată” și cum este privit acesta de către un furnizor de soluții și servicii de prelucrare a datelor și documentelor, Doru Viijianu a punctat: „Perspectiva mea generală asupra «națiunii conectate» este una a eficienței, interoperabilității, accesibilității, a capacității de adaptare continue și a securității crescute a datelor. Pentru ca acestea să se concretizeze este nevoie de strategiii asumate și consecvente, de adoptarea de către companii a noilor tehnologii din domeniul comunicațiilor, a inteligenței artificiale sau a IOT (Internet Of Things)”.

Zipper România are, conform directorului său, o abordare integrată, optimizând și consolidând fluxuri de date și documente, de la cele recepționate de o companie, la cele generate și până la cele care se comunică.

Indiferent de dimensiunea companiilor sau de domeniul în care activează, este cert că managementul fluxurilor de documente, managementul riscului și al costurilor, adaptarea la lumea digitală, calitatea și securitatea datelor sunt provocări cu care se confruntă acestea, iar folosirea de sisteme complete de automatizare a datelor și documentelor este una dintre soluții.

Referindu-se la conceptul Zipper Works 360, pentru un management corect al datelor și documentelor, Doru Vijiianu a afirmat că „am convingerea că digitizarea și abordarea END TO END 360 sprijină mediul de business și pe cel administrativ”.

Sorin Grindeanu, președintele ANCOM, s-a referit la tendințele și nevoile clienților, care sunt tot mai conectați la noile tehnologii. Domnia-sa a menționat scăderea numărului de cartele prepaid, creșterea traficului în roaming și a utilizării tehnologiei 4G cu peste 34%. La rândul său, Bogdan Cojocaru, Ministrul Comunicațiilor, a reamintit o serie de aplicații și facilități puse la dispoziția cetățenilor pentru a avea o Românie din ce în ce mai conectată precum, Agenda Digitala – SEAP, ghișeu.ro, Punct unic control, Cloud Guvernamental (aflat în consultare publică) ce vizează interacțiunea cu alte ministere, dar și Securitatea Cibernetică.

Despre Zipper România

Parte dintr-un grup de firme cu prezență în cinci țări din Sud-Estul Europei, cu două centre de procesare în România și Moldova, Zipper acoperă nevoile companiilor de a-și optimiza fluxurile interne. Soluțiile și serviciile de prelucrare a datelor și a documentelor recepționate, vehiculate sau expediate dintr-o companie, asigură un suport solid pentru reducerea costurilor și a timpului de prelucrare.