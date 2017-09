Zilele Europene ale Patrimoniului 2017

Ca urmare a unei inițiative comune a Comisiei Europene și a Consiliului Europei, începând cu anul 1999, în fiecare an, în luna septembrie, în întreaga Europă se celebrează Zilele Europene ale Patrimoniului. În acest an, tema ZEP este “Patrimoniul cultural – Natură – Armonii”.

În dorința de a marca ediția din acest an a ZEP și pentru a ilustra contribuția locală semnificativă la îmbogățirea patrimoniului cultural material național și, implicit, european, Biblioteca Județeană Vâlcea vă invită vineri,15 septembrie 2017, în intervalul orar 11.00 – 20.00, la Secția “Patrimoniu”, să vizionați expoziția intitulată “Cartea râmniceană – reper al spațiului cultural local”. Expoziția cuprinde volume din fondul de patrimoniu al bibliotecii care atestă bogata activitate tipografică desfășurată chiar aici, la Râmnic, în Tipografia Sfintei Episcopii.