Zi cu trafic nebun pe Valea Oltului

Ziua de ieri s-a dovedit una care a pus la grea încercare nervii călătorilor pe căile rutieră și feroviară care au avut drum pe Valea Oltului. De dimineață, în comuna Câineni, un camion încărcat cu mase plastice s-a răsturnat pe calea ferată după ce șoferul a pierdut controlul mastodontului. Ore în șir traficul feroviar a fost complet blocat, trenurile așteptând în gările de pe Valea Oltului. Ulterior, în jurul prânzului, a fost blocat și traficul rutier din zonă (fiind deviat prin satul Câinenii Mari) pentru a face loc utilajului venit pentru ridicarea camionului căzut pe calea ferată. Spre după-amiază, toate problemele au fost remediate, însă orele bune cu restricții în trafic i-au pus la grea încercare chiar și pe cei mai răbdători oameni.

Asta da întâmplare de pomină:

Bucureștean, prins băut pe drumurile din Ghioroiu!

Zilele trecute, polițiștii rutieri vâlceni au depistat, din nou, în trafic, șoferi ce se urcaseră la volan deși se aflau sub influența alcoolului. În seara zilei de 1 iulie, polițiștii rutieri din orașul Bălcești au depistat, pe raza comunei Ghioroiu, pe Drumul Județean 651 A, un șofer domiciliat în municipiul București, care conducea sub influența alcoolului. Șoferul cu pricina avea o alcoolemie de 0,42 mg/l de alcool pur în aerul expirat, fiind, ulterior, condus la spital, în vederea recoltării probelor biologice. S-a deschis un dosar penal.

În aceeași seară, polițiștii din Bălcești au oprit pentru control, în oraș, pe Drumul Național 65 C, un conducător auto din localitate. În urma testării, a reieșit că acesta avea o alcoolemie de 0,94 mg/l alcool pur în aerul expirat. Și în acest caz, a fost înregistrat un dosar penal.

17 operatori economici din Horezu, luați la verificări

• amenzile aplicate s-au ridicat la 35.000 de lei

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice și cei din cadrul Biroului de Transporturi Feroviare Vâlcea au acționat, recent, în orașul Horezu, pentru prevenirea comerțului ilicit. Au fost efectuate controale la 17 operatori economici având diverse obiecte principale de activitate, respectiv comercializarea de produse alimentare și nealimentare, precum și comercializarea de articole de îmbrăcăminte și încălțăminte.

În urma verificărilor efectuate, s-au aplicat 12 sancţiuni contravenţionale, de aproximativ 35.000 de lei, în temeiul Legii nr. 12/1990 privind comerțul ilicit și O.U.G. nr. 28/1999 privind obligaţia de utilizare a caselor de marcat. Drept măsuri complementare, au fost confiscate produse din îmbrăcăminte în valoare de 2.700 lei şi au fost confiscați 370 lei – sumă care nu a fost fiscalizată prin emiterea de bonuri fiscale cu ajutorul casei electronice de marcat. De asemenea, s-a înregistrat un dosar penal.

Armele din Râmnic, Băbeni și Băile Olănești, la control

Polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Vâlcea au acționat, la data de 30 iunie, în orașele Râmnicu Vâlcea, Băbeni și Băile Olănești pentru verificarea modului în care deținătorii de arme și muniții respectă prevederile legale.

Ce au descoperit polițiștii?

În urma investigațiilor efectuate, a fost depistat un bărbat din Râmnicu Vâlcea, care deținea ilegal, la domiciliu, o armă neletală cu aer comprimat, fără a avea permis. Polițiștii au deschis un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor, arma fiind confiscată.

De asemenea, a fost efectuat un control și în orașul Băbeni, la locuința unui deținător de arme și muniții, constatându-se că bărbatul păstra arma de vânătoare și muniția, în mod necorespunzător. Și în acest caz, a fost deschis un dosar penal, confiscându-se muniția și un dispozitiv de iluminat artizanal. Polițiștii au aplicat și o sancțiune contravențională de 5.000 de lei, bărbatului din Băbeni, pentru păstrarea necorespunzătoare a armei și cartușelor.

Material realizat cu sprijinul IPJ Vâlcea