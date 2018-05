Zeci de standuri la Bursa ofertelor școlare 2018

• fiecare unitate de învățământ s-a întrecut în prezentarea ofertei pentru noul an școlar

Colegiul de Silvicultură și Protecția Mediului Vâlcea a fost, ca-n fiecare an de altfel, gazda Bursei ofertelor școlare 2018. Sala de sport a liceului a fost împânzită de standurilor mai multor unități de învățământ din Râmnic, dar și din alte localități ale județului. Au fost prezenți, vizitând fiecare stand, inspectorul școlar general, Andra Bică, inspector managementul școlar, Adina Dobrete, subprefectul județului, Aurora Gherghina, viceprimarul Râmnicului, Eusebiu Vețeleanu, directorii liceelor vâlcene, elevi, unii însoțiți de părinți etc.

Reprezentanții CN „Alexandru Lahovari” Râmnicu Vâlcea, alături de directorul Isabella-Elena Ioniță, au avut un stand cu oferta școlară pentru 2018-2019, cu două clase de-a V-a cu program de dimineață și clasele pentru profilul uman și pentru profilul real; cei de la CN „Mircea cel Bătrân” au venit însoțiți de cercetașii vâlceni, în timp ce reprezentanții Liceului Tehnologic „Căpitan Nicolae Pleșoianu” promovau oferta școlară ce include, printre alte facilități, și școală de șoferi gratuită pentru elevii unității. În plus, reamintim că, anul acesta, unitatea școlară condusă de către prof. ing. Cristiana Bitică marchează 105 ani de învățământ profesional tehnic.

Au fost prezente și gazdele Bursei ofertelor școlare pentru învățământul profesional, adică reprezentanții Colegiului Energetic, cu o ofertă școlară bogată atât pentru gimnaziu, cât și pentru învățământul liceal. Alături de elevi s-a aflat directorul liceului, Mihăiță Simion.

Un stand frumos și interesant, care a atras, ce-i drept, multe priviri, a fost cel al reprezentanților Liceului Sanitar Postliceal „Antim Ivireanu” din Râmnicu Vâlcea. Standul a fost reprezentativ prin prezența unui mulaj al unei mâini, unde se putea face demonstrație pentru o puncție venoasă. În plus, fiecare trecător primea câte o floare hand-made, când un semn de carte specific unității de învățământ.

Au fost multe unități școlare prezente, fiecare cu un stand cât mai bine organizat, cu elevi implicați în promovarea ofertelor școlare, iar, la final, a rămas ca fiecare elev a rămas să decidă spre ce unitate își va îndrepta pașii.