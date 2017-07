Vuza anunță știrea anului în economia vâlceană: Chimcomplex Borzești a depus oferta pentru preluarea Oltchim

• se dorește crearea unui gigant chimic românesc

În această dimineață de 6 iulie, reprezentanții Chimcomplex Borzești au depus oferta pentru preluarea activelor Oltchim Râmnicu Vâlcea. Oamenii din compania condusă de Ștefan Vuza vizază crearea unui gigant românesc în industria chimică.

„SC Chimcomplex SA Borzeşti, membră a Grupului SCR, a depus joi, 6 iulie 2017 oferta angajantă pentru preluarea activelor combinatului Oltchim Râmnicu Vâlcea. În acest sens, Chimcomplex vizează pe mai departe crearea Companiei Române de Chimie – viitor jucător important din punct de vedere al relevanţei regionale în industria chimică. Planul de afaceri al acestei noi entități este fundamentat pe relansarea chimiei românești, incluzând posibilitatea de creștere a producției industriale la peste 1 miliard de euro anual, in 7 ani de la preluare, precum și crearea de locuri de muncă la peste 9.000 pe orizontala si verticala cat și la diversificarea operațiunilor comerciale in intreaga regiune”, se arată într-un comunicat de presă transmis în această dimineață de către reprezentanții Chimcomplex.

„Sunt optimist şi cred în bunele intenţii ale factorilor decizionali, respectiv ale administratorilor judiciari şi ale creditorilor Oltchim faţă de viitorul acestui Combinat – fanion al industriei chimice româneşti şi al tuturor oamenilor din Râmnicu Vâlcea dependenţi în mod direct de buna funcţionare a acestuia. Oferta pe care am depus-o este una corectă, sustenabilă şi bine asumată, iar faptul ca avem resursele umane, know-how- ul şi resursele financiare, ar trebui să fie hotărâtor în luarea unei decizii, astfel încât Oltchim împreună cu Chimcomplex să redevină acel etalon pe care îl merită industria chimică românească pe plan intern şi regional prin intermediul Companiei Române de Chimie”, a declarat Virgiliu Băncilă, președintele Chimcomplex.

Model polonez pentru înființarea Companiei Române de Chimie

Înființarea Companiei Române de Chimie va urma exemplele recente din alte țări vecine, cum ar fi Polonia. Acolo, conform informațiilor oferite de către reprezentanții Chimcomplex, în urmă cu 10 ani s-a relansat producția de îngrășăminte prin reunificarea unui număr de 16 combinate chimice de stat și private într-o nouă companie – Grupa Azoty.

„Industria chimică românească a înregistrat un puternic declin după anii 1990, când se afla pe locul 10 mondial ca volum al producției, generând la nivel național un procent de 16,9% din totalul producției industriale. Din cele 72 de combinate și fabrici au rămas în funcțiune, în 2016, doar 14, ce asigură o producție chimică a României de 11 ori mai mică decât cea înregistrată în 1990. (…) Compania Română de Chimie se dorește a fi acea companie ce va repune România pe harta industriei chimice din Europa, având în vedere forța comercială pe care o vor avea împreună cele două combinate din Borzești și Râmnicu Vâlcea, respectiv Chimcomplex și Oltchim”, se arată în finalul comunicatului de presă la care am făcut referire.