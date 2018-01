Vom avea RMN la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea!

„Da, este o certitudine! Așa cum am spus în urmă cu câteva luni, județul Vâlcea va fi dotat cu un aparat RMN. Astăzi (n.r. 9 ianuarie 2018), la sediul Guvernului României, împreună cu managerul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, domnul Dan Ponoran, am participat la semnarea contractelor pentru achiziționarea mai multor echipamente de imagistică medicală de ultimă generație, pentru mai multe spitale din țară.

Liviu Dragnea, Președintele PSD, i-a încredințat pe români, la prezentarea programului de guvernare, că ne vom ține de cuvânt şi domeniul sănătăţii va beneficia de investiții masive. De astăzi, în prezența domnului prim-ministru Mihai Tudose şi a ministrului sănătății Florian-Dorel Bodog, nouăsprezece județe devin beneficiarele unor aparate RMN, Sisteme de Arhivare a Imaginilor Medicale (PACS) şi a unor computere Tomograf.

Avem tomograf nou, avem dispozitiv RMN, am investit peste 70 de miliarde lei vechi în Spitalul Județean Vâlcea într-un singur an (2017), iar astăzi aproximativ 45 de miliarde lei vechi vin în județul Vâlcea pentru sănătatea concetățenilor noștri. Sunt vești bune şi vom continua să construim pentru vâlceni în logica binelui pentru oameni” – Constantin Rădulescu, Președinte Consiliul Județean Vâlcea.

„Estimez că-n martie – aprilie vom avea RMN-ul”

• susține managerul SJU Vâlcea, chirurgul Dan Ponoran

Întors de la București, contactat de „Curierul de Vâlcea”, managerul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, dr. Dan Ponoran a precizat: „Este o veste bună. Estimez că-n martie – aprilie vom avea RMN-ul la spital. Ne ocupăm, în prezent, de găsirea spațiului adecvat, deoarece aparatul are o greutate de 5 tone. Există două, trei variante ce vor fi analizate. Oricum, în prima jumătate a anului, RMN-ul va sosi la spital. Mulțumesc, încă o dată, președintelui CJ Vâlcea, Costi Rădulescu, pentru sprijin, implicare, efortul depus”.