Voluntarii Hidroelectrica susțin proiectele „Let`s do it, Romania”

În data de 15 septembrie, 270 de salariați ai Hidroelectrica se alătură, în calitate de voluntari, acțiunilor derulate cu ocazia Zilei de Curățenie Națională. Aceștia vor participa la activități de ecologizare și igienizare în șapte județe în care compania are sucursale: Cluj, Neamț, Vâlcea, Argeș, Hunedoara, Alba și Gorj.

Ziua de Curățenie Națională este un concept unic în țara noastră, promovat de cea mai mare mişcare socială din România – „Let`s do it, Romania”. Evenimentul aduce împreună românii din toate categoriile sociale și jucători din toate sferele, de la companii la autorități, media, ONG-uri sau persoane publice, într-un amplu demers de ecologizare.

Echipei de voluntari din Vâlcea i se va alătura Președintele Directoratului Hidroelectrica, Bogdan Badea, în demersul pentru ecologizarea malului drept al amenajării hidroenergetice din zonă.

„Păstrarea unui mediu curat este o prioritate pentru compania noastră, iar grija față de natură este în centrul valorilor pe care ni le-am asumat. Energia pe care Hidroelectrica o produce este una verde, prietenoasă cu natura, și dorim să subliniem acest lucru. Acțiunea de voluntariat la care participăm astăzi demonstrează că implicarea noastră este reală, iar grija față de mediu nu este doar un punct într-o pagină de politică a companiei, ci este asumată și de management, dar și de salariații noștri. Doresc să mulțumesc, pe această cale, celor 270 de voluntari din compania noastră care au ales să fie parte din proiectul «Let`s do it, Romania» și sper ca exemplul lor să trezească nu doar admirația, ci și interesul și conștiința cât mai multor români pentru acțiuni similare și grijă față de natură”, a declarat Bogdan Badea, președintele Directoratului Hidroelectrica.

Hidroelectrica operează un număr de 208 centrale hidroelectrice. Societatea este lider în producția de energie electrică și principalul furnizor de servicii tehnologice necesare în Sistemul Energetic Național. Hidroelectrica este o companie vitală pentru un sector strategic cu implicații în siguranța națională.

• Biroul de presă al Hidroelectrica