„Visele lui Hamlet”, cu actorii Teatrului Anton Pann, au ajuns în Bulgaria

După reprezentațiile date în fața publicului de la sediul Teatrului Anton Pann, spectacolul „Visele lui Hamlet” va pleca spre Bulgaria. Vineri, 18 mai, spectacolul creat de Florin Beciu după piesa scrisă de Nina Mazur, dramaturg germano-ucrainean, va urca pe scena Festivalului Internațional de Teatru Monodramă, Bulgaria 2018, de la Gabrovo. În acest an, festivalul din Gabrovo se va desfășura în perioada 15 – 21 mai, iar tema anunțată de organizatori este „Gabrovo – my little Brussels”. La această ediție sunt invitate spectacole de monodramă din Sankt-Petersburg, Rusia; Uzurgeti, Georgia; New York, SUA; România și Bulgaria. România este reprezentată de spectacolul Teatrului Anton Pann din Râmnicu Vâlcea.

Într-un interviu acordat presei, Florin Beciu, spunea că fiecare actor și-ar dori să joace Hamlet chiar dacă ar fi și o rescriere a unor gânduri. Ideea venită din partea conducerii Tetrului Anton Pann a prins contur și așa s-a născut acest spectacol, premiera având loc în luna octombrie a anului 2017. Urmându-și un vis, Florin Beciu mai determinat ca oricând, a încercat ca după textul scris de Nina Mazur să pună în scenă „Visele lui Hamlet”. În acest spectacol, îl regăsim în postură dublă, de regizor și actor. Autoarea, Nina Mazur, a dorit să surprindă, într-o manieră modernă, toate remușcările și întrebările chinuitoare ale lui Hamlet.

„Visele lui Hamlet” aduce în scenă un Hamlet de acum, din zilele noastre, Florin Beciu încercând să transmită pe lângă gândurile personale ale lui Hamlet și ceea ce se întâmplă acum în spatiul politico-social global. Ajutat de proiecțiile video și prologul care ne facem să întelegem tragedia lui Hamlet, Florin, reușește să ne creeze aceea stare a frământărilor prin care trece personajul. Sperăm că aceleași stări pe care a reușit să ni le trasmită și nouă, celor de aici, de la Râmnicu Vâlcea, să poată fi transmise și spectatorilor prezenți la festival.

Însoțindu-l cu gândul către festival, lui Florin îi dorim mult succes. Fie ca visul lui să se întoarcă acasă cu un premiu, iar prestația să-i fie apreciată pe măsura valorii.

Maria Daniela ȘTEFĂNESCU