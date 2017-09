Victor Stănculescu a lansat un nou politician: Costi Minciunel Rădulescu

Asistam, vinerea trecută, la o conferință de presă extrem de spumoasă, desfășurată la sediul Partidului Național Liberal Vâlcea. Consilierul județean Victor Stănculescu a vorbit mult, foarte mult chiar, despre (ne)realizările președintelui Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu. Apreciind că șeful pesedist nu s-a ținut de promisiunile pe care le-a lansat în compania electorală pentru alegerile locale organizate în vara anului trecut, consilierul județean liberal a dat un nume inedit conferinței de presă (conferință, la care, între noi fie vorba, o parte a presei s-a amuzat puțin prea copios).

Revenind la spusele avocatului Victor Stănculescu, el și-a intitulat conferința «Costi Minciunel Rădulescu». Consilierul județean s-a raportat la perioada de un an trecută de la momentul în care PSD a preluat «guvernarea» Vâlcii.

„A trecut un an de guvernare a PSD în Vâlcea. Tema cu care PSD a câștigat alegerile locale din vara anului trecut a fost «Vâlcea, cel mai frumos județ din România». Costi nu a făcut altceva decât să intoxice populația județului în campania electorală din iunie 2016 și nu a realizat nici 1% din ce a promis. Vreau să vă explic de ce am ales această temă pentru conferința de presă, anume «Costi Minciunel Rădulescu». Pentru că toate promisiunile din campania electorală nu au fost îndeplinite. Vedem doar un muncitor în salopetă care merge alături de muncitori. După cum probabil știți, sunt 417 școli și grădinițe în Vâlcea. Aproape 100 nu au autorizație sanitară, iar peste 50 nu au avizul ISU. Și Partidul Social Democrat din Vâlcea spune că se axează pe învățământ și sănătate. Promisiunile lui «Costi Minciunel Rădulescu» nu s-au adeverit deloc. De asemenea, Costi Rădulescu spunea că va sprijini dotarea și modernizarea cabinetelor medicale din școli”, au fost doar unele dintre declarațiile avocatului Victor Stănculescu.

Suntem curioși să vedem dacă președintele Consiliului Județean Vâlcea, Costi Rădulescu, va transmite vreun comunicat de presă în care să se apere de spusele „avocatului acuzării”, Victor Stănculescu.