Veștile bune continuă să vină pentru edilul Cătălin Avan Guvernul a alocat 1,5 milioane lei localității Păușești Otăsău

Veștile bune continuă să vină în localitatea păstorită de edilul Cătălin Avan. În ședința de Guvern de miercuri, premierul Dacian Cioloș a alocat localității Păușești Otăsău suma necesară reconstrucției podului de la Ursărești suma de 1.500.000 lei. Au mai primit sume importante localitățile Stoilești – peste 1.200.000 lei, Horezu – 2.100.000 lei, chiar dacă sunt conduse de edili PSD. „Asta imi arată că nu am greșit că am ales să votăm PNL și Dacian Cioloș, care, iată, trece cu fruntea sus examenul onestității și loialității față de țară, după amărăciunea înfrângerii. În plus, vreau să spun că Consiliu Județean Vâlcea, cu al său președinte și a sa majoritate politică, au un exemplu de urmat cu privire la eleganță în politică, respectul față de localitățile aflate în dificultate și mai ales respectul față de cetățenii județului! Nu există un exemplu mai bun, în ultimii 25 de ani, de model de cum se poate face administrație, fără ingerințe politice! Felicitările mele, Dacian Cioloș, azi ai arătat din nou că ești un cetățean onest! Nota bene: sper să nu vină noul guvern și să ne retragă sumele acordate, lăsând aceste localități fără fondurile necesare reconstrucției infrastructurii distruse în 2016”, susține edilul Cătălin Avan, pe o rețea de socializare.