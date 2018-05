Veste bună pentru iubitorii de drumeții: s-a redeschis Transalpina!

În urma verificării DN 67 C Rânca – Obârșia Lotrului, de către o comisie mixtă, formată din reprezentanții DRDP Craiova, SDN Târgu Jiu, SDN Vâlcea, IPJ Gorj, IPJ Vâlcea s-a luat decizia deschiderii acestui tronson de drum circulației publice, cu următoarele restricții:

• restricție viteza la 30 km/oră,

• restricție tonaj<3,5 tone,

• circulația autovehiculelor este permisă doar in intervalul orar 08.00 – 20.00.

Semnalizarea rutieră, atât pe orizontală, cât și pe verticală, se prezintă in condiții bune, parapetul de protecție asigura siguranța rutieră pe întregul sector de drum, unde se impune acest lucru. Zilnic, între orele 06.00 – 08.00, lucrătorii din cadrul SDN vor efectua o revizie a acestui tronson de drum.

Începând cu 16.05.2018 orele 13.00 până la data de 15 octombrie 2016. În funcție de condițiile meteo, administratorul drumului poate restricționa sau prelungi termenul de închidere a circulației.