Vasile Țurcan, primar Ostrița – Cernăuți: „Bine v-am găsit, frați costeșteni!”

Interviu cu șeful unei comunități de români la 40 de kilometri de hotarul țării –

Domnule primar, bine ați revenit printre proaspeții frați din Costești. Vă rog, spuneți-ne mai multe despre comunitatea pe care o reprezentați și mesajul cu care ați venit la acest moment festiv…

Vă mulțumesc de primire! Vreau să vă spun că sunt foarte emoționat și impresionat de prietenia și omenia cu care am fost primit aici, în această zonă foarte frumoasă, montană, cu pace și oameni gospodari… Ostrița se află sub „coastele” Cernăuților, spre raionul Herța, suntem chiar primul sat de la Cernăuți. Pe 29 octombrie 2017, după alegerile desfășurate în Ucraina și reforma ce se petrece în Ucraina, ne-am unit patru primării, ceea ce a rezultat fiind o comunitate cu 12.000 persoane cu două școli cu gradul I-III, patru cu I-II și alte două grădinițe. Undeva, la 1.900 copii.

Care este proporția românilor în Ostrița?

Avem peste 90% români!

Impresionant! Este cea mai mare comunitate de români din afara Cernăuților sau sunteți doar o „insulă” de români?

Nu, mai sunt alte sate de români în jurul Cernăuților. Tot cu o pondere așa mare care au școli și biserici românești unde slujbele se țin în limba română.

Domnule primar, ce ne puteți spune despre drepturile românilor din Ucraina? Sunt ele comparabile cu cele pe care le au minoritățile etnice din țara noastră, de la inscripții bilingve și restul…?

Deci… probleme sunt! Acum se pune problema folosirii mai intense a limbii de stat, a limbii ucrainiene. Există pericolul dispariției limbii române, peste oarecare timp! Asta în cazul în care se introduce limba ucraineană în școlile românești. În clipa de față, toți elevi din școlile românești o vorbesc perfect… Dacă se adoptă legislația nouă, după clasa a cincea, studiul în limba română nu va mai fi la toate materiile. Sigur că mi-aș dori ca limba noastră să se păstreze, prietenia, pacea.

Aș vrea să insist: există o legislație similară celei din România unde la comunități cu peste 30% minorități, se impun și inscripții și folosirea limbii în administrație? La dumneavoastră, la Ostrița, cu 90% pondere români, nici nu/mi pot imagina ce fel de drepturi ați putea solicita…

Există o lege… în Cernăuți, există o facultate de limba și literatură română.

Cum se face învățământul în limba română? Adică, la clasele primare, la școala generală și liceu… Câte ore de limbă română se fac?

Toate materiile se predau în limba română! Asta vreau să fie foarte clar. În limba de stat, se predau limba și literatura ucrainiană plus un obiect care se numește Apărarea Patriei, tot în limba ucrainiană. Restul sunt toate în limba română…

Cu ce delegație veniți?

E unica școala românească din Cernăuți, în frunte cu domnul Iuri Lefcic. Are foarte mulți copii. Aici, am ajuns cu un grup foarte mic pentru că, de 1 Iunie, am avut mai multe activități prin zona Cernăuți. Am venit cu 15 copii de școală generală din diferite sate românești din jurul Cernăuților…În comunitatea noastră de la Ostrița, avem și un teatru românesc, unic pe toată Ucraina. Teatru amator.