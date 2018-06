Vâncea: „Inflația a înghițit deja creșterea punctului de pensie de la 1 iulie!”

• liderul sindical spune că puterea de cumpărare a fost pulverizată

După cum v-am informat până acum, Programul de guvernare al Executivului condus de către Viorica Dăncilă conține o serie de măsuri fiscale ce vizează mai multe categorii de persoane, inclusiv pensionarii. Potrivit documentului, în cursul anului 2018, valoarea pensiilor va înregistra o creștere de 10% față de cea din prezent.

Veniturile persoanelor ieșite la pensie ar urma să crească și în cursul acestui an, dar și pe parcursul următorilor, conform programului de guvernare al actualului Executiv. Măsurile majorării pensiilor erau prezente și în programul anteriorului Guvern și au fost preluate și de cel actual.

Concret, în luna noiembrie a anului trecut, Guvernul a emis Ordonanța de urgență nr. 82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, ce prevede majorarea punctului de pensie, începând cu 1 iulie 2018, cu 10%, adică până la valoarea de 1.100 de lei.

Guvernul Dăncilă intenționează ca, pentru a reduce inechitățile actuale, să majoreze pensiile, prin majorarea succesivă a punctului de pensie, astfel: după cum am mai spus, în cursul acestui an, punctul de pensie urmează să se majoreze până la valoarea de 1.100 de lei, să atingă valoarea de 1.265 de lei anul viitor, iar în 2020, valoarea punctului de pensie să se oprească la 1.775 de lei.

Pensiile au înregistrat creșteri în anul 2017, prin creșterea punctului de pensie, în două etape, până la valoarea de 1.000 de lei. Apoi, pensiile care nu depășesc valoarea de 2.000 de lei au fost majorate, odată cu reducerea impozitului aplicat acestora de la 16% la 10%, reducere aplicată începând cu luna ianuarie a acestui an.

„Vom continua corectarea disfuncțiilor din sistemul de pensii și totodată vom reduce deficitul bugetului asigurărilor sociale de stat prin eliminarea inechităților și îmbunătățirea colectării veniturilor”, se menționează în programul de guvernare al actualului Executiv.

Vizată de modificări este și valoarea pensiei minime, care va crește, la începutul lunii iulie, de la 520 de lei la 640 de lei. Începând cu anul viitor, valoarea pensiei minime se va majora anual cu cel puțin 10%.

Suplimentar, se intenționează ca valoarea sumei pe care o primesc persoanele vârstnice pentru cazarea în locuințe, cămine, pensiuni pentru bătrâni administrate privat să crească, începând cu 2019, la 1.400 de lei/lună, iar în 2020, această sumă să ajungă la valoarea punctului de pensie.

Vâncea nu crede în punctul de pensie

Liderul UST Cartel ALFA Vâlcea e de părere că această creștere a punctului de pensie este nulă! Mai bine zis, nici măcar atât… Ionel Vâncea vede și crede că puterea de cumpărare a fost efectiv pulverizată și că prin majorarea de la 1 Iulie 2018, nici măcar nu se ține piept inflației: „Ce să facă un pensionar cu această creștere când toate facturile și prețurile au înnebunit?! Ce fel de plus poate fi vorba când inflația este la cote istorice iar puterea de cumpărare scade în fiecare zi? Nici nu poate fi vorba de o creștere a puterii de cumpărare a celor mai în vârstă sau vreun ajutor, e doar gargară… În realitate, cheltuielile au luat-o cu mult înaintea veniturilor populației! E un fapt pe care-l știu și guvernanții ăștia…”