Vâlcenii sunt așteptați la Cinci zile de teatru de înaltă calitate

Între 17-21 iunie,

Ariel Inter Fest coboară arta în stradă!

• festivalul de teatru vă așteaptă cu un program de spectacole și evenimente fără precedent

• „Ariel Inter Fest” debutează pe 17 iunie

Ieri, în cadrul unei conferințe de presă organizate la Cinema Geo Saizescu, organizatorii Festivalului Internațional de Teatru Ariel Inter Fest au prezentat detaliile evenimentului care debu­tează duminică seara, pe Calea lui Traian, de la orele 18.30.

Râmnicul va vibra, și în acest an, odată cu evenimentele programate în cadrul Festivalului Internațional de Teatru „Ariel Inter Fest”. Ajunsă la cea de-a opta ediție, această manifestare cultural-artistică promite un nou spectacol deosebit pentru toți cei care vor dori să participe la suita de manifestări din cadrul ei. Pentru toți cei interesați, facem precizarea că festivalul se va desfășura în diferite locații din Râmnicu Vâlcea (pe care le veți putea descoperi în rândurile de mai jos), de-a lungul a cinci zile, începând cu 17 iunie.

Programul complet al spectacolelor este următorul:

Duminică 17 iunie

ORA 11:00-11:45 – Bufonii Regali, Madame Reverence – Famous ART (Cluj-Napoca) – în Scuarul „Mircea cel Bătrân”

ORA 11:30 – Deschiderea oficială AIF 2018 – Vernisajul expoziție pictură-obiect „sub.real” – Horațiu Mihaiu, prezintă Gheorghe Dican, vicepreședintele Uniunii Artiștilor Plastici din România – la Galeria COZIA pasaj 2 – zona centrală

ORA 18:30-19:30 – Paradă stradală: Cu circul în jurul lumii – Planète Vapeur (Nisa, Franța), Vertical – Brincadeira (Barcelona, Spania), Xilofoane XXL pe ritmuri africane – La Complet’ Mandingue (Lyon, Franța) – (Pe traseul: Arhiepiscopia Râmnicului – Calea lui Traian -Scuarul „Mircea cel Bătrân”)

ORA 18:45-19:45 – Bufonii Regali, Madame Reverence – Famous ART (Cluj-Napoca) – în Scuarul „Mircea cel Bătrân”

ORA 19:30-20:15 – Vertical – Brincadeira (Barcelona, Spania), Xilofoane XXL pe ritmuri africane – La Complet Mandingue (Lyon, Franța) – în Scuarul „Mircea cel Bătrân”

ORA 20.30 – „Utima oră”, de Mihail Sebastian, Regia: Șerban Puiu, (Teatrul Municipal „Ariel”, Râmnicu Vâlcea), – la Cinematograful „Geo Saizescu” – PREMIERĂ – preț bilet 20 lei

Luni 18 iunie

ORA 10:00-12:00 – ZĂVOIUL COPIILOR – Trupa ANIMIS (București) – în Parcul Zăvoi

ORA 11:00-12:10 – Povești Magice Românești, (Fundația Abracadabra, București) – în Scuarul „Mircea cel Bătrân”

ORA 11.30 – Vernisajul expoziție de fotografie „Lumea lui Purcărete”, prezintă Tina Popa, artist plastic – la Galeria COZIA pasaj 1 – zona centrală

ORA 12.00 – Fata babei și fata moșneagului, (Teatrul Țăndărică, București) – la Cinematograful „Geo Saizescu” – (spectacol pentru copii) – preț bilet 10 lei

ORA 17:00 – Xilofoane XXL pe ritmuri africane – La Complet’ Mandingue (Lyon, Franța) – în Scuarul „Mircea cel Bătrân”

ORA 17:00 – Quo vadis?, după „Iona” de Marin Sorescu, Regia Doina Migleczi, (Trupa de Teatru „Constantin Popian”, Râmnicu Vâlcea) – la Arhiepiscopia Râmnicului

ORA 18:00-20:00 – ZĂVOIUL COPIILOR – Trupa ANIMIS (București) – în Parcul Zăvoi

ORA 20.30 – Colonelul și păsările de Hristo Boicev, Regia: Vlad Popescu, (Teatrul Municipal „Ariel”, Râmnicu Vâlcea) – la Casa de Cultură a Sindicatelor – preț bilet 20 lei (spectacol nerecomandat tinerilor sub 14 ani!)

Marți 19 iunie

ORA 10:00-12:00 – ZĂVOIUL COPIILOR – Trupa ANIMIS (București) – în Parcul Zăvoi

ORA 11:00-12:10 – Povești Magice Românești, (Fundația Abracadabra, București) – în Scuarul „Mircea cel Bătrân”

ORA 11.00 – Lampio și grăuntele de lumină, (Teatrul „Stela Popescu”, București) – la Cinematograful „Geo Saizescu” – (spectacol pentru copii) – preț bilet 10 lei

ORA 17:00 – Buzunarul cu pâine, de Matei Vișniec, (Teatrul BIS, România) – la Sala Zăvoi – preț bilet 15 lei

ORA 18.00 – Barbarossa heart beats – (Barbarossa Samba Group, România) – în Scuarul „Mircea cel Bătrân”

ORA 18.00 – Pe jumătate cântec, Regia: Crista Bîlciu, (Teatrul „Odeon”, București) – la Cinematograful „Geo Saizescu” – preț bilet 20 lei (spectacol nerecomandat tinerilor sub 14 ani!)

ORA 18:30-20:30 – ZĂVOIUL COPIILOR – Trupa ANIMIS (București) – în Parcul Zăvoi

ORA: 20.30 – Felii, regia: Lia Bugnar, (Teatrul Național „Radu Stanca”, Sibiu) – la Casa de Cultură a Sindicatelor – preț bilet 30 lei

ORA 22.00 -Monoloagele vaginului, după Eve Ansler, (Teatrul BIS, România) – la Restaurant OK (spectacol nerecomandat tinerilor sub 12 ani!)

Miercuri 20 iunie

ORA 10:00-12:00 – ZĂVOIUL COPIILOR – Trupa ANIMIS (București) – în Parcul Zăvoi

ORA 11.00 – Magic Fairytale, cu Cristina Strecopîtov – la Cinematograful „Geo Saizescu” (spectacol pentru copii) – preț bilet 10 lei

ORA 12:00 – George Banu în dialog cu Constantin Chiriac și lansare de carte – la Sala Zăvoi

ORA 17.00 – Trenul cu 2 locomotive – Claudiu Fălămaș, one-man-show – la Sala Zăvoi – preț bilet 15 lei

ORA 18:00 – Othello, după William Shakespeare, Regia: Suren Shahverdyan, (Teatrul „Tony Bulandra”, Târgoviște) – la Cinematograful „Geo Saizescu” – preț bilet 20 lei

ORA 18:30-20:30 – ZĂVOIUL COPIILOR – Trupa ANIMIS (București) – în Parcul Zăvoi

ORA: 20.00 – Călătoriile lui Gulliver, de Jonathan Swift, Coordonator: Silviu Purcărete, (Teatrul Național „Radu Stanca”, Sibiu) – la Casa de Cultură a Sindicatelor – preț bilet 30 lei (spectacol nerecomandat tinerilor sub 12 ani!)

ORA 22.00 – Rendez-vous with Magic, cu Cristina Strecopîtov – la Restaurant OK (spectacol nerecomandat tinerilor sub 12 ani!)

ORA 22:00 – VATRIOM – un spectacol de roboți și lumină – Famous ART (Cluj-Napoca) – în Scuarul „Mircea cel Bătrân”

Joi 21 iunie

ORA 10:00-12:00 – ZĂVOIUL COPIILOR – Trupa ANIMIS (București) – în Parcul Zăvoi

ORA 18.00- Masculin-Feminin, un spectacol de Lia Bugnar, (Teatrul nu e o Clădire, București) – la Cinematograful „Geo Saizescu” – preț bilet 20 lei

ORA 18:00-20:00 – ZĂVOIUL COPIILOR – Trupa ANIMIS (București) – în Parcul Zăvoi

ORA: 21.00 – Concert „Nicu Alifantis & ZAN” (București) – în Scuarul „Mircea cel Bătrân”

ORA 22:00 – Stă să plouă, un spectacol de Lia Bugnar, (Teatrul Luni de la Greenhours, București) – la Restaurant OK

ORA 22:00 – Regatul de Foc – Famous ART (Cluj-Napoca) – în Scuarul „Mircea cel Bătrân”

• Închiderea oficială AIF 2018

* * *

Rezervări la numerele de telefon 0741.287.911 / 0350.427.500

Biletele se pot achiziționa de la sediul Cinematografului „Geo Saizescu” (B-dul Tineretului nr. 2A, Râmnicu Vâlcea), zilnic, între orele 10:00 – 18:00

* * *

Organizatorii festivalului își rezervă dreptul de a face modificări în program, cu mențiunea că aceste modificări vor fi anunțate în timp util!

* * *

Pentru mai multe detalii privind activitatea Teatrului Municipal „Ariel” Râmnicu Vâlcea și a urmăriți:

http://www.arieltheatre.ro/

https://www.facebook.com/teatrul.ariel/