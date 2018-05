Vâlceni, mare atenție! Peste 1.000 de joburi vacante, în Uniunea Europeană

Prin rețeaua EURES România, sunt oferite 1.017 locuri de muncă vacante în diferite țări ale Uniunii Europene. Austria are 305 joburi vacante, având nevoie de: cinci hair-styliști, 100 de chelneri, 100 de bucătari și 100 de cameriste. Ca și cerință, pentru locurile de muncă din domeniul hotelier se solicită cunoașterea limbii germane/engleze. Belgienii au nevoie de inginer proiectant CAD. Estonia caută cinci lucrători în construcții, solicitându-se cunoașterea limbii estonă/rusă.

Nemții au nevoie de: 10 manipulanți bagaje, 10 personal în domeniul gastronomic, 23 șoferi de camion pe distante scurte, 7 șoferi de camion pe distanțe lungi, 2 electricieni în construcții (alternativ electrician joasă, medie şi înaltă tensiune sau industrial), 2 montatori instalații electrice, 50 electricieni, 50 instalatori, 50 sudori, 50 lăcătuși, 10 bucătari, 1 ospătar, 1 operator excavator, 1 șofer automacara etc. Se solicită pentru majoritatea locurilor de muncă, limba germană.

Malta are 15 locuri de muncă vacante: 10 operatori mașini/producție, 5 operatori matrițe de plastic.

Norvegia – 22 locuri de muncă vacante: 10 instalatori, 5 măcelari/tranșatori porci, vite sau miei, 5 mecanici, 2 consultanți.

Olandezii au nevoie de 250 de muncitori

Olanda – 250 locuri de muncă vacante: 20 operatori mașini, 10 culegători ardei, 50 operatori sortare şi împachetare bulbi de flori, 50 operatori la mașini pentru bulbi de flori, 5 culegători de afine, 10 lăcătuși confecții metalice, 5 sudori, 25 muncitori în grădinărit, 25 procesori bulbi de lalele, 10 culegători floarea soarelui, 5 ingineri mecanici etc. Pentru unele locuri de muncă din Olanda se solicită limba engleză – cunoștințe de bază.

Polonia – 48 locuri de muncă vacante: 10 zidari, 10 dulgheri, 20 sudori MAG, 5 muncitori în construcții, 1 parchetar, 2 ajutori parchetari. Republica Cehă – 30 locuri de muncă vacante: 15 operatori CNC, 15 forjori. Spania – 8 locuri de muncă vacante: 4 muncitori fermă porci, 1 supraveghetor fermă porci, 3 tehnicieni turbine eoliene.

Ungaria – 14 locuri de muncă vacante: 5 mecanici auto, 5 tinichigii carosieri, 1 grafician calculator, 1 funcționar administrativ, 1 mașinist, 1 magaziner.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă în UE pot vizualiza ofertele accesând portalul www.eures.anofm.ro sau se pot prezenta la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea, compartiment EURES – consilier EURES, Liviu Cochirlea, etaj III, camera 302 și/sau la telefon 0350.419.715.

Datele prezentate ne-au fost oferite de către Ion Năfliu (foto), directorul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea.