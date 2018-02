Vâlcea nu tremură în fața Codului Portocaliu

În această dimineață de duminică, 25 februarie, la sediul Prefecturii Vâlcea, cu începere de la ora 09.000, a fost întrunit Comitetul Județean pentru Situații de Urgență ca urmare a atenționărilor hidrometeorologice de „Cod Galben” și „Cod Portocaliu”, emise de către Administrația Națională de Meteorologie.

Oficialii județului au transmis că totul este sub control în județul nostru, vremea de iarnă nepunând, cel puțin până la acest moment, probleme deosebite în Vâlcea. În urma întrunirii, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a adoptat următoarele măsuri, valabile până la data de 1 martie, ora 10.00:

• activarea comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi asigurarea permanenţei la sediile primăriilor din localităţile judeţului;

• deszăpezirea drumurilor de interes public local, a celor judeţene şi naţionale şi menţinerea în stare de viabilizare a reţelei de drumuri;

• identificarea persoanelor vulnerabile, eliminarea riscului de deces prin hipotermie şi amenajarea spaţiilor de adăpost existente la nivelul CLSU pentru acestea (persoane fără adăpost, persoane vârstnice singure, copii singuri etc);

• asigurarea continuităţii în furnizarea serviciilor de utilităţi publice (alimentare cu apă, gaze, energie electrică);

• asigurarea şi menţinerea căilor de acces spre persoanele cu probleme speciale identificate la nivelul CJSU Vâlcea (persoane care necesită dializă şi hemodializă, persoane gravide etc.);

• activarea forţelor disponibile existente la nivelul MAI pentru a interveni în sprijinul comunităţilor locale, în zonele vizate de avertizările meteo;

• avertizarea populaţiei asupra prognozelor meteo din zilele următoare (căderi de zăpadă şi temperaturi scăzute) pentru a evita deplasările pe drumurile publice expuse pericolului de blocaj în trafic;

• monitorizarea reţelelor de drumuri de către forţele MAI în vederea identificării persoanelor fără adăpost şi a celor blocate în trafic.

De amintit și faptul că aceste măsuri vor fi menținute și în cazul prelungirii atenționărilor/avertizărilor hidrometeorologice, valabilă pentru județul Vâlcea.