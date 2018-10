Vâlcea începe aventura în Cupa EHF

• SCM Râmnicu Vâlcea – Kastamonu se joacă duminică, de la ora 17.30

După o pauză întinsă pe mai mult de cinci ani, de la meciul de tristă amintire pe care Oltchim Râmnicu Vâlcea l-a disputat contra echipei maghiare ETO Gyor în primăvara anului 2013 (contând pentru semifinalele Ligii Campionilor), Vâlcea are, din nou, o echipă care să joace în cupele europene de handbal feminin. De această dată, competiția în care evoluăm nu mai este una stelară, precum Liga Campionilor, ci Cupa EHF. Nu mai este nici Oltchimul, ci o echipă care speră, susținută de autoritățile locale, să se ridice măcar parțial la performanțele pe care Oltchimul le-a avut ani și ani de-a rândul. Sezonul 2018/2019 a început excelent pentru SCM Râmnicu Vâlcea. Câștigarea Supercupei României, primul loc în clasament după cinci etape, cu maxim de puncte, și două victorii în fața echipei care a dominat handbalul feminin românesc în ultimii ani, CSM București, au reamintit publicului de performanțele pe bandă rulantă pe care Oltchimul le obținea în anii de glorie. Lumea a început să vină, din nou, în număr foarte mare în tribunele Sălii Sporturilor „Traian”, iar handbalul pare un sport care a renăscut la Vâlcea.

Data de 14 octombrie este una care, în mod cert, va rămâne bine întipărită în memoria iubitorilor handbalului din județul nostru. Este data la care SCM Râmnicu Vâlcea va debuta în cupele europene. Echipa noastră este calificată direct în turul al doilea din Cupa EHF, acolo unde va întâlni un adversar ce se anunță destul de bătăios: Kastamonu Belediyesi GSK din Turcia. Formația care ne va fi oaspete duminică, într-un meci programat cu începere de la ora 17.30, este semifinalistă a sezonului trecut a aceleași Cupe EHF. În primăvară, Kastamonu a ajuns până în «careul de ași» al celei de-a doua competiții ca valoare organizată sub egida Federației Europene de Handbal, după Liga Campionilor. Gruparea din Turcia poate ar fi reușit să ajungă chiar și în finala competiției dacă în cale nu i-ar fi ieșit SCM Craiova. Cele două formații au oferit o dublă manșă extrem de disputată, la capătul căreia SCM Craiova a avut câștig de cauză. Ulterior, formația din Bănie, prin paradele extraordinare ale actualei portărițe din lotul SCM Râmnicu Vâlcea, Yulia Dumanska, avea să câștige trofeul EHF, în urma unei finale disputate contra formației Vipers.

Cum spuneam mai sus, meciul dintre SCM Râmnicu Vâlcea și Kastamonu se anunță unul ce va fi viu disputat, ambele echipe dorindu-și un rezultat cât mai bun. SCM este, în mod cert, mai motivată și mai determinată pentru obținerea unui rezultat pozitiv, care să le asigure fetelor pregătite de antrenorul Florentin Pera un joc retur ceva mai liniștit în Turcia (manșa retur este programată duminica viitoare, pe 21 octombrie). În plus, echipa noastră revine în fața propriilor suporteri după victoria de senzație obținută pe terenul bucureștencelor de la CSM (scor 22-19), acesta fiind un motiv în plus pentru ca vâlcencele să lege încă o victorie contra fetelor din Turcia pentru a nu întrerupe seria rezultatelor excelente.