„Vâlcea este singurul județ cu regie de drumuri pe profit”

• susține Costi Rădulescu, președintele CJ Vâlcea

Șeful județului, Costi Rădulescu (foto), prezent la Instituția Prefectului la o dezbatere cu parlamentarii județului, a ținut să precizeze că suntem singurul județ cu regie autonomă pe profit: „Trebuie modificată Legea 98 privind achizițiile publice. Precizez aici că Vâlcea este singurul județ cu regie autonomă de drumuri și poduri pe profit. RAJDP Vâlcea este o regie de importanță strategică. Am avut multe greutăți, dar am trecut cu bine peste. Astfel, la finalul anului 2016, aveam în contul regiei 2 milioane lei. Am putut plăti salariile oamenilor și să-i chemăm la muncă”.