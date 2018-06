Vâlcea are un ONG în finala Galei societății civile

• Asociația „Prietenii Spitalului Vâlcean”, în colimator, cu atelierul de igienă orală

Săptămâna viitoare, mai precis pe 11 iunie, la Ateneul Român din București, va avea loc Gala societății civile, iar printre finaliști se află și o organizație din județul nostru: Asociația „Prietenii Spitalului Vâlcean”. Mai multe lucruri am aflat chiar de la reprezentanta asociației, Diana Calciu: „Este vorba despre acei oameni care fac multe lucruri și pentru cei de lângă ei. Sunt mulți și sunt frumoși. Și fac totul în mod voluntar pentru că își doresc să îi ajute și pe alții. Suntem mândri că în acest an la Gală, printre finaliști, se numără și o organizație din Vâlcea, organizație care, deși mică de vârstă (nu a împlinit 3 ani), a reușit să aducă deja un plus comunității noastre prin proiectele realizate. Este vorba de Asociația «Prietenii Spitalului Vâlcean», care a fost nominalizată pentru atelierul de igienă orală, atelier cu care a bătut în lung și în lat drumurile județului timp de doi ani, respectiv în 2016 și 2017, ajungând în comunități unde nu exista medic stomatolog și la copiii care au văzut pentru prima oară medicul stomatolog la vârste înaintate. Printre comunitățile vizitate menționăm Alunu, Cernișoara, Stănești, Lungești, Câineni, Ciungetu etc. De remarcat este faptul că reprezentanții Asociației au încercat, cu răbdare și căldură, să îi convingă și pe cei mai fricoși copii că medicul stomatolog este un prieten al lor, aceștia acceptând, în final, să fie controlați. Reprezentanții Asociației au convins medici stomatologi să li se alăture în proiect și au participat voluntar în programul de educare a copiilor în privința importanței sănătății orale. Sperăm ca Asociația să își continue demersurile, demersuri ce sunt binevenite într-o societate în care, din nefericire, nu mai punem pe primul lor aspectele importante ale vieții, respectiv sănătatea și educația”.

Urăm succes, în finală, Asociației „Prietenii Spitalului Vâlcean” și putere de muncă pentru a-și continua activitatea!