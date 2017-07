Va avea Gușoeniul centrală fotovoltaică?

Așa cum am mai informat, Primăria Guşoeni a primit o sponsorizare de la OMV Petrom pentru realizarea proiectului de construire a unei centrale fotovoltaice în localitate. „Am primit banii de la OMV Petrom, îi avem în cont, şi vor veni şi cei de la Transgaz, ca să plătim proiectul. Aşteptăm să iasă soluţia tehnică de la CEZ Distribuţie pentru a declanşa procedurile de achiziţie a lucrării de construire centrală fotovoltaică. Deci, avem o parte financiară asigurată şi, când primim avizul, imediat declanşăm achiziţia. Proiectul se împarte în două: construirea centralei şi racordarea centralei la reţeaua de medie tensiune, care se licitează de către CEZ. Noi am avut la bază un studiu de fezabilitate cu un buget. Acum, bugetul va fi conturat şi stabilit cu exactitate în urma proiectului pe care noi trebuie să-l achiziţionăm cu banii proveniţi de la Transgaz. În funcţie de valoarea dată de proiectant, dacă va fi peste pragul stabilit de Ordonanţa care reglementează achiziţiile publice, atunci va trebui să urmăm procedura achiziţiei electronice şi, probabil, ne mai întindem câteva luni, dacă va fi sub prag, putem face licitaţia prin cerere de ofertă, bineînţeles tot pe SEAP, transparent, şi să trecem într-un termen foarte scurt la treabă. Noi ne-am propus ca această investiţie să fie realizată în decurs de un an”, declară primarul localității, Nicolae Concioiu (foto).

De amintit și faptul că, pentru realizarea proiectului, administrația locală va asigura o cofinanțare ce va fi „prinsă” în bugetul de anul viitor.