Ușoară creștere la promovabilitate în Vâlcea: De la 67,51% la 69,13%, la Bac 2018

După soluționarea contestațiilor, promova­bilitatea la examenul de Bacalaureat, în județul Vâlcea, a crescut cu aproximativ două procente: de la 67,51% ajungând la 69,13%. Lucrurile nu s-au schimbat în ceea ce privește mediile de 10: am rămas tot cu cele două (una obținută de un elev de la Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea și cealaltă de o elevă de la Liceul „Gib Mihăescu” Drăgășani). Inspectorul pe management școlar din cadrul IȘJ Vâlcea, Adina Dobrete, a felicitat elevii care au îndrăznit să conteste anumite note.

Lucrurile au rămas la fel și-n cazul liceelor cu rezultate foarte slabe. La liceele Pleșoianu, Ferdinand I și Henri Coandă au obținut medii de trecere, per total, doar 12 elevi. De asemenea, doar 14 elevi au trecut Bac-ul de la Liceul Chimic. Nicio schimbare la Liceul „Iustinian Marina” din Băile Olănești: zero promovabilitate.