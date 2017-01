Urgent! Un tânăr vâlcean are nevoie de un adăpost

Ieri, ne-a vizitat la redacție reprezentanta Asociației Rrosiny, Maria Luminăroiu Duță, ce ne-a adus în atenție un caz social. Președinta asociației face un apel disperat către toți vâlcenii de bine pentru a veni în ajutorul unui tânăr bolnav, care are nevoie disperată de un adăpost. Este vorba despre Vasile Cristian Bolovan, de 21 de ani, care a fost diagnosticat recent cu o boală contagioasă. Tânărul urmează un tratament, iar în câteva zile, după reluarea analizelor, va putea fi declarat clinic sănătos. Din cauza bolii, însă, nu poate fi primit într-un centru social sau adăpost al Primăriei Râmnicului. A apelat la autoritățile publice locale care s-au arătat dornice să-l cazeze, dar demersul poate fi făcut doar după vindecarea acestuia.

Facem și noi un apel către vâlcenii care pot să-i pună la dispoziție un adăpost temporar, în prezent tânărul dormind pe unde apucă: scări de bloc, sub balconul vreunui bloc etc. Cei care doresc să vină în ajutorul băiatului, o pot face la nr. de telefon: 0745.596.252.