Related Stories

• schimbări în domeniul școlar, pe teritoriul Râmnicului: profesorii și elevii de la Liceul de Artă, direct în clădirea fostului Mecanic 2

Luni, clopoțelul a sunat pentru noul an școlar 2018-2019. Emoții, flori și speranță în obținerea unor rezultate școlare foarte bune, în acea dimineață, la festivitățile de deschidere a noului an școlar 2018-2019 la Colegiul Național „Alexandru Lahovari”, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” și Liceul de Artă „Victor Giuleanu”, dar și la celelalte unități școlare din municipiu. Autoritățile locale s-au aflat alături de elevi, în acest nou început. La CNI „Matei Basarab”, au fost prezenți primarul Râmnicului, Mircia Gutău, cel care a și vorbit de noile investiții din apropierea liceului, referindu-se la noul parc și terenul de sport, viceprimarii Carmen Preda și Eusebiu Vețeleanu, inspec­torul școlar general IȘJ Vâlcea, Andra Bică, directorul Colegiului, Alina Vețeleanu, reprezentanți ai CJ Vâlcea, Prefecturii etc.

Deschidere de an școlar și la Colegiul Energetic din Râmnic, unde au onorat cu prezența, la invitația directorului Mihăiță Simion, prefectul Florian Marin, „vicele” Eusebiu Vețeleanu, directorul Hidroelectricii Vâlcea, Constantin Târși, inspectorul școlar, Mihai Manda.

„Multe note de 10”, le-a transmis elevilor edilul Vasilache

Primarul orașului Băile Olănești, Sorin Vasilache, s-a aflat alături de preșcolarii și elevii din localitatea pe care o păstorește, în ziua de 10 septembrie.

„În prag de toamnă, pășim cu toții cu emoții și căldură în suflet spre un nou început. Noul an școlar este o sărbătoare pentru fiecare dintre noi, un motiv de reflecție pentru ceea ce înseamnă școala, principalul factor modelator al personalității. Dorim elevilor un an bun, cu multe note de 10, care să ne arate tuturor că putem fi din ce în ce mai buni”, a fost mesajul primarului Sorin Vasilache, din Băile Olănești.

Tot pe 10 septembrie, zarvă mare și-n curtea Liceului „Constantin Brâncoveanu” din Horezu. Au participat la deschiderea festivă a noului an școlar primarul orașului, Nicolae Sărdărescu, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean și parlamentari. Toți cei prezenți au ținut să felicite conducerea liceului pentru rezultatele deosebite obținute de elevi la concursuri naționale și olimpiade, în anul școlar anterior, urându-le copiilor succes pe mai departe.

Rechizite școlare pentru elevii merituoși din Vlădești

La început de an școlar, primarul localității Vlădești, Adrian Cosac, le-a urat elevilor rezultate cât mai bune atât la școală, dar și la diferitele concursuri la care vor participa. Au fost asigurate, de către administrația publică locală, toate condițiile unei bune desfășurări a procesului educativ. Mai precis, proiectul „Modernizare și dotare Școala Gimnazială «Grigore Mihăilescu», corp A +B, comuna Vlădești, județul Vâlcea”, pentru care s-a reușit obținerea finanțării, se află în curs de implementare.

„Vor fi organizate noi activități școlare care să răspundă intereselor și preocupărilor elevilor, să le pună în valoare talentele și să-i stimuleze să participe la diverse concursuri. De asemenea, în cadrul festivității de deschidere a noul an școlar, elevii cu rezultate deosebite la olimpiada de limba engleză și la activitățile de ceramică, au fost premiați cu rechizite școlare”, a declarat alesul local din Vlădești, Adrian Cosac.

Gânduri bune din partea edilului Nicolae Voicescu

10 septembrie a debutat, la școala din comuna Fârtățești, cu o slujbă religioasă oficiată de un sobor de preoți, urmată de discursurile primarului Nicolae Voicescu, cel care a transmis cele mai bune gânduri elevilor, dascălilor și părinților prezenți. La rândul lor, polițiștii din comună le-au oferit cele bune sfaturi elevilor.

Ce mai, toate școlile și-au deschis porțile, întâmpinând elevii, fie ei „boboci”, fie deja acomodați cu școala, în cele mai bune condiții. Succes în noul an școlar, copii!