Umor SF-ist: Houston, avem o problemă!

La o conferinţă de presă, după ce se întorsese de pe orbită, Sally Ride, prima femeie-astronaut americană, este întrebată care a fost cel mai palpitant moment al periplului ei spaţial.

— Ei bine, răspunde ea, în momentul când survolam Oceanul Indian, am anunţat centrul de control că probabil sunt prima fiinţă care face jogging deasupra Oceanului Indian și atunci a intervenit o voce stranie, care mi-a spus:

— Nu sunteţi singura, uitaţi-vă pe hubloul din dreapta. Era un O.Z.N. Atunci le-am spus că pro­babil sunt singura fiinţă care tricotează dea­supra Oceanului Indian. Ca răspuns mi-au trimis nişte modele interesante. Erau desenele de la Nazca.

*

E noapte. Peste câmpiile scoţiene s-a abătut o furtună cu tunete şi fulgere, cum nu se mai văzuse de mult. În poarta castelului Chiswik se aude bătând cineva. Majordomul aruncă o privire prin vizetă şi observă, în lumina fulgerelor, că în faţa porţii erau adunaţi mai mulţi omuleţi mici verzi, strânşi cu toţii sub o umbrelă mare, neagră.

— Ce doresc domnii? li se adresă el.

— Găzduire peste noapte, veni prompt răspunsul.

— Mă tem că acest lucru nu este posibil. În urmă cu câteva săptămâni am primit un grup de colegi de-ai dumneavoastră, tot o noapte, şi a doua zi am observat că lipsea argintăria, iar de atunci fantoma din castel se exprimă în jargon de cosmodrom, şi asta îl scoate din ţâţâni pe Sir Harry.

*

Un poliţist îşi făcea liniştit rondul prin Hyde Park, când, deodată, remarcă trecând pe lângă el un mic om verde insoţit de o arătare şi mai ciudată, ceva între ţipar şi ornitorinc, dar cu şase picioare şi de culoare bordo. Poliţistul se întoarce şi-i interpelează:

— Bună ziua, domnilor, mă scuzaţi că intervin, dar n-aţi fost cumva, ieri seară, invitaţii emisiunii „Viaţă în Univers”? Pe canalul 5 BBC?

— Oh, nu, ripostară cei doi. N-am fost invitaţi. Am aflat despre emisiune şi ne-am prezentat în studio, dar nu ne-a luat nimeni în seamă. Credeau că suntem mascotele emisiunii.

*

Doi tineri mergeau cu maşina spre casă, din radioul de bord se auzea muzica transmisă de postul teritorial şi circulaţia pe şosea era extrem de degajată în acea oră târzie din noapte. Subit, motorul incetează să mai funcţioneze, la fel şi radioul, iar cei doi tineri încearcă să descopere cauza defecţiunii. Deodată, fură învăluiţi într-o lumină portocalie intensă. El, uitându-se pe geamul coborât:

— Scumpo, este un O.Z.N. chiar deasupra noastră. Cred că este acelaşi de noaptea trecută.

— Nu, nu cred. Alora le-am spus să-şi schimbe culorile că portocaliu cu verde nu se asortează, şi uită-te la ăştia cu ce culori defilează !

*

Un mic om verde stă singur într-un compartiment; intră un alb, care, fără nici un cuvânt, îl înhaţă pe omuleţ şi-l aruncă pe geamul deschis. După două minute, micul om verde revine furios în compartiment.

— Nu pot să inţeleg un lucru, ţipă el. De fie­care dată când iau trenul ăsta se găseşte câte unul care vine şi mă aruncă pe geam! De ce?

— E foarte simplu. Aici e numai pentru albi, îi răspunde individul şi-l aruncă din nou pe fereastră.

Silviu Genescu

Meseriile viitorului

Experienţa scurtă de capitalism pe care o avem deja ne-a învăţat că a avea o diplomă nu mai înseamnă mare lucru. Cu greu ne pu­tem baza pe ea, ca aceasta să fie folositoare şi ecran de apărare în şocurile ce vin dinspre viitor ameninţă cu bulversarea unor industrii, structuri sociale, instituţii. În următoarele rân­duri nu propunem altceva decât câteva câte­va meserii de succes al următorului mileniu.

Dezamorsor de conflicte, o nouă meserie pentru cei ce vor să ajungă sus în structurile puterii Europei Unite. Dezamorsorii de conflicte vor fi oameni cu pregătire profundă în două-trei culturi de atingere, care cunosc la perfecţie mai multe limbi şi mentalităţi. Ei vor servi drept mediatori în conflicte, oamenii de decizie vor cere părerea lor şi previziunile pe termen scurt şi lung, decizii în ceea ce priveşte tensiunile interculturale. Sociologia, psihologia, istoria sunt ştiinţe conexe ce trebuie să aibă aceşti funcţionari de elită, probabil bine remuneraţi.

Proiectanţi de mediu, o nouă meserie în perspectivă imediată, la fuziunea arhitecturii, horticulturii, construcţiilor şi a ecologiei generale. Se vor ocupa de crearea unor medii ambientale de dimensiuni mai reduse sau mai mari, după punga celui care lansează comanda. Aceşti indivizi, la început foarte rari, vor fi aceia care o să încaseze sume fabuloase pentru diverse proiecte de reconstrucţie a unor medii foarte afectate de poluare în deceniile precedente.

Haosnaut, meserie de informatician de siste­me mari şi supercomplexe. Mari în preve­de­rea unor procese stohastice, pieţe cu legităţi confuze, comportări imprevizibile. Bancheri şi conducători de campanii electorale, guverne de ţări în tranziţie vor cere ajutor haosnauţilor, care pe baza tuturor legislaţiilor juridice, di­verse, a tuturor legilor sociologice şi econo­mice, vor calcula posibilităţi de a supravieţui în haos. Cei din România vor avea o şansă în plus. Desigur, cei care vor supravieţui.

Mandics Gyorgy

Meseriile viitorului

Afaceri în recuperarea materialelor. Încă din zilele noastre, NORAD-ul a apreciat ca însemnat numărul de epave cosmice, în unele cazuri trebuind să se ţină cont de traiectoriile unor fragmente mai mari pentru a nu pune în pericol misiunile orbitale. Într-o epocă viitoare, în care zborurile spaţiale vor fi la fel de banale ca şi cele aeriene, acest dosar al „aştrilor artificiali” va deveni, probabil, preocupare şi afacere deopotrivă. De la mărunţii „vidanjori spaţiali” până la mari corporaţii, vor exista destui indivizi (şi nu neapărat doar oameni) care îşi vor găsi o sursă de venituri din curăţarea spațiului cosmic…

„Pentru un vacuum cristalin şi sănătos în jurul planetei dumneavoastră, apelaţi, la serviciile Orbital Clearing Ltd. Mai bine găuri în buget decât în…”

Comisiile anticorupție. Vor fi necesare pentru că orice birocraţie – chiar şi cea a unei Federaţii Galactice – este expusă acestui viciu plăcut. Cazuri celebre precum „Terente – cinci planete”, în care un arcturian de origine română a primit o şpagă fabuloasă pentru a înlesni ridicarea embargoului asupra exporturilor vegane, nu ar fi putut fi acoperite decât cu concursul unei comisii adecvate momentului.

Cotizo Draia

Sexologia viitorului

Acreting (sau exo-love)*. Totalitatea modalităţilor de atingere, structurate în algoritmi hedonici, utilizate pentru a-şi produce plăcere reciprocă de către două (sau mai multe) fiinţe inteligente înzestrate cu funcţii erotice, definiţie adoptată de Convenţia ALSI – ALien Sexual Intercoursing).

FUNCȚIILE EROTICE sunt programe de bază ale creierului noesic, producătoare de energie libidinală în afara determinismelor instinctului reproducător. Fiinţe intens sexua­lizate, ca de pildă galcorinii de pe Rao T’Gal, posedă mai multe tipuri de funcţii erotice.

ANALIZATORII CONVERTIBILI sunt echipamente biologice senzitiv – senzoriale capabile (genetic şi cultural) de a genera senzaţii de tip erotic în cadrul unui acreting. Cele mai multe specii inteligente folosesc, în general, toate simţurile în acest scop.

AMPRENTA CULTURALĂ: deformarea pattern-ului original al funcţiei erotice de către o societate regresivă. Clasicul concept universal al conflictului dintre Principiul Plăcerii şi Principiul Realităţii (anexa XV, partea a II-a) poate explica multiplele anomalii în evoluţia istorică a multor civilizaţii şi chiar un război (conflictul Troia din istoria Terrei).

* kama-sutra galactică, ediţia a XIX-a. capitolul „Tehnici universale”, pagina 3352 TG (Teletext Galactic), cu permisiunea TLAN EDITORS, Arcturus.

Cotizo Draia