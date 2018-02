Turneul internațional de cadete de la Râmnicu Vâlcea s-a încheiat: România U16 a încheiat pe locul al doilea

• trofeul a fost câștigat de selecționata Ungariei

Așa după cum ați aflat la momentul oportun din paginile cotidianului nostru, week-end-ul trecut, Sala Sporturilor „Traian” din Râmnicu Vâlcea a fost, din nou, gazda unui turneu internațional de handbal feminin. A fost vorba despre o competiție amicală, la care au participat patru selecționate de cadete (junioare Under 16): Polonia, România, Slovacia și Ungaria. Competiția s-a desfășurat după clasicul sistem «fiecare cu fiecare», cele patru echipe disputând meciuri între ele, învingătoarea fiind stabilită în urma punctelor acumulate.

Zilele de vineri și sâmbătă nu au produs surprize în cadrul turneului, principalele favorite ale turneului câștigându-și meciurile. România Under 16 a triumfat, în ordine, contra selecționatelor similare de vârstă din Slovacia și Polonia, scor 29-15, respectiv 34-15. De partea cealaltă, Ungaria Under 16 s-a impus, în ordine, în fața selecționatelor din Polonia și Slovacia, scor 34-25, respectiv 36-21. Duminică, la orele prânzului, selecționatele României și Ungariei s-au duelat pentru marele trofeu pus în joc. Deși au început foarte bine și au condus la câteva goluri diferență în primul sfert al întâlnirii, tracul fetelor noastre, aflate la prima prezență într-o competiție internațională, și-a spus cuvântul la mijlocul întâlnirii și către finalul acesteia. Ungaria a știut când să forțeze, dar și să mențină avantajul pe care și l-a asigurat încă de la pauza întâlnirii. La finalul celor 60 de minute, tabela a indicat o diferență de opt goluri în favoarea handbalistelor maghiare, Ungaria impunându-se cu 29-21. În urma acestui rezultat, selecționata de cadete a Ungariei și-a trecut în palmares marele trofeu, în timp ce selecționata României a încheiat pe locul secund.

Două premii individuale în tabăra tricoloră

La finalul întrecerii, sportivele celor patru selecționate prezente la turneul internațional de la Râmnicu Vâlcea au fost prezentate de către reprezentanți ai Federației Române de Handbal (prin Steluța Luca – proaspăt aleasă vicepreședinte al forului de la București) și ai administrației publice municipale (prin viceprimarul Eusebiu Vețeleanu).

Oficialii turneului au acordat, la finalul întrecerii, premii individuale pentru sportivele care s-au făcut remarcate. Două dintre aceste distincții au ajuns în tabăra tricoloră. Alicia Gogîrlă a fost desemnată cea mai bună handbalistă a turneului internațional găzduit în Râmnicu Vâlcea, în timp ce Elena Maria a primit titlul de cel mai bun portar al întrecerii. Ambele handbaliste tinere, dar de mare perspectivă pentru selecționatele mai mare de vârstă ale României evoluează la clubul râmnicean CS Chimia.

Lotul României folosit la turneul internațional de la Râmnicu Vâlcea

La final, se cuvine să amintim și faptul că selecționata Under 16 a României este pregătită de către Carmen Buceschi (antrenor principal), Mia Rădoi și Liliana Ștefan (antrenori secunzi). În ordine alfabetică, cele 20 de handbaliste care au fost convocate în lotul României pentru acțiunea internațională de la Râmnicu Vâlcea au fost: Mădălina Bichir, Oana Borș, Sara Darie, Iulia Eiler, Alicia Gogârlă, Valentina Ion, Corina Lupei, Elena Marica, Rebeca Necula, Miruna Nicolau, Adelina Olaru, Alexandra Perianu, Nicoleta Petre, Mălina Petrescu, Andreea Prescură, Raluca Rădoi, Ștefania Stoica, Valentina Soreanu, Andreea Țîrlea și Bianca Voica.