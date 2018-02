Tribunalul Vâlcea a decis: Sabin Lungoci, înapoi la cârma Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale!

• la aproape un an de la mazilire, acţiunea acestuia în instanţă l-a readus în fotoliul de manager

Vineri, Tribunalul Vâlcea a decis: „Admite, în parte, cererea de chemare în judecată formulată de către reclamant. Anulează Adresa de răspuns şi Procesul verbal al Comisiei de contestaţii, ambele înregistrate sub nr. 3943 din data de 27.03.2017, Raportul de evaluare nr. 3797 din data 21.03.2017, precum şi Procesele verbale cu nr. 3330 din data de 13.03.2017, inclusiv anexa la acesta, nr. 331 din 13.03.2017, nr. 3796 din data de 21.03.2017 şi nr. 3798 din data de 21.03.2017, toate emise de comisiile desemnate de pârât. Respinge, în rest, cererea de chemare în judecată.

Admite cererea de chemare în judecată formulată de către reclamant ce face obiectul dosarului conexat la prezenta, înregistrat pe rolul Tribunalului Vâlcea, sub nr. de dosar 4513/90/2017.

Anulează Hotărârea nr. 119 din data de 31.05.2017 dată în soluţionarea plângerii prealabile formulate de către reclamant şi a Hotărârii nr. 92 din data de 27.04. 2017 ambele emise de pârât.

Repune părţile în situaţia anterioară emiterii hotărârilor anulate, reclamantul urmând a fi repus în funcţia de Manager al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea. Obligă pârâtul la plata către reclamant cu titlu de despăgubiri, a drepturilor salariale nete cuvenite acestuia în baza Contractului de management nr. 6271 din data de 13.04.2016, încheiat de părţi, începând cu data de 01.05.2017 şi până la data repunerii acestuia în funcţia de manager al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea.

Admite, în parte, cererea reclamantului de obligare a pârâtului la plata cheltuielilor de judecată şi îl obligă pe pârât la plata către reclamant a sumei de 50 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Ia act că pârâtul nu a solicitat cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la comunicare, cererea de recurs urmând a fi depusă la Tribunalul Vâlcea. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 08 februarie 2018.”

Sabin Lungoci (foto, al treilea de la stânga la dreapta) ajunsese, în data de 13 aprilie 2016, în fruntea Centrului de Creaţie Vâlcea după ce câştigase concursul de proiecte de management în vederea ocupării postului de manager la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea (concurs organizat în perioada 25 ianuarie – 23 martie 2016), cu nota 9,05. Muzeograf la Muzeul Judeţean Vâlcea, Secţia Muzeul Satului Vâlcean din Bujoreni, este absolvent al Facultăţii de Geografie din cadrul Universităţii Bucureşti (1998-2002) şi al Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică din cadrul Universităţii „Spiru Haret” (2010-2014). De asemenea, a absolvit cursurile de master de la Facultatea de Istorie şi Patrimoniu „Nicolae Lupu” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu. Urmează cursurile de doctorat la Facultatea de Istorie şi Patrimoniu a Universităţii „Valahia” din Târgovişte, titlul lucrării fiind „Muzeele din Oltenia secolul XX”.