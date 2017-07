Trei zone afectate de inundații la Stoenești

Ploaia torențială de la începutul acestei săptămâni a dus la lărgirea și adâncirea pârâului Dobriceni, care se unește cu pârâul Cacova și Govora. Din imaginea alăturată se observă că este în pericol și podul de pe Drumul Județean 646A, iar cetățenii din zonă pot rămâne izolați dacă nu se intervine urgent. „Am fost nenumărate comisii care s-au deplasat la fața locului și m-au asigurat că cele trei lucrări în punctele «Dinescu», «Davidescu» și «Dumbravă» au fost prinse ca și lucrări aprobate, dar de trei ani nu s-a schimbat nimic. Riscurile sunt foarte mari, pentru că s-a lărgit foarte mult albia pârâului. Eu nu am voie să intervin pe acest pârâu care aparține ABA Olt, de aceea stau și mă uit neputincios. Ultima solicitare către ABA Olt am făcut-o în toamna anului trecut când, în urma altor ploi masive, am avut aceeași problemă. Am fost asigurat că am fost prinși cu aceste lucrări și că o să vină să se apuce de ele. Drumul județean din mijlocul satului Dobriceni, unul din cele mai mari sate ale comunei, ar putea fi afectat, pentru că nu sunt nici 200 metri până la pod și i se va slăbi rezistența”, declară primarul Gheorghe Dumbravă.