Trei activități la Biblioteca Județeană

• copiii sunt actorii principali ai acestor evenimente

În prima zi a acestei săptămâni, Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” din Râmnicu Vâlcea a fost gazdă pentru trei activități. Cu începere de la ora 09.00, Sala Universitarilor – „Muzeul Păcii” și Sala „Al treilea Spațiu” – de la etajul I au fost locațiile în care au fost primiți mai mulți elevi ai Școlii Gimnaziale „Take Ionescu” din Râmnicu Vâlcea. Aici au fost desfășurate activitățile intitulate „Educație pentru pace” și „În așteptarea Paștelui”, elevii prezenți la cea de-a doua activitate amintită fiind coordonați de către învățătoarele Nicoleta Badea și Luminița Grigorescu.

În intervalul orar 09.00 – 12.00, Secția „Multimedia-Internet” a bibliotecii a organizat o întâlnire la care au participat elevii clasei a VII-a B de la Școala Gimnazială nr. 5 din Râmnicu Vâlcea, îndrumați de prof. Mădălina Adriana Popescu.

În programul întâlnirii educative s-au regăsit activitățile:

1. «Vreau să fiu voluntar» – coordonare Dana Rădulescu și Ioana Mazilu-Manolescu, bibliotecare în cadrul Centrului de Informare Comunitară „Europe Direct” din Râmnicu Vâlcea;

2. «Educație financiară cu ajutorul calculatorului» – coordonare Maria Ciobanu, bibliotecar în cadrul Secției „Multimedia – Internet” a Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul”;

3. «Atelier pe domenii de cunoaștere» – coordonare Adriana Edu – bibliotecar, Filiala Goranu; Monica Cosac – bibliotecar, Secția „Carte pentru copii” și Valentin Șchiopu Mateiu – bibliotecar, Secția „Multimedia – Internet”. Temele de lucru dezbătute în cadrul atelierului de față au fost următoarele:

a) „Prezintă ultima carte citită și caracterizează personajul îndrăgit”;

b) „Selectează cinci mari personalități din cartea «Personalități care au marcat cultura românilor»”;

c) „Selectează ce găsești mai important în cărțile «Cunoaște-l pe Mircea cel Bătrân», «Cunoaște-l pe Ștefan cel Mare», «Cunoaște-l pe Mihai Viteazul», «Cunoaște-l pe Alexandru Ioan Cuza», «Cunoaște-l pe Carol I al României»”;

d) „Prezintă cum ți-ai putea petrece o zi fără tehnologie”;

e) „Descrieți cauzele și soluțiile conflictului dintre generații. Regizați un conflict”;

f) „Relatează plusurile și minusurile orașului tău”;

g) „On-line vs. Off-line: În cameră, pe net sau afară cu prietenii? Argumentați”;

4. «Concurs de cultură generală: completează spațiile libere cu răspunsul corespunzător»;

5. «Concurs muzical: Recunoaște piesa și compozitorul».

De asemenea, este de amintit și faptul că, începând cu ora 14.00, în Sala Universitarilor, s-a desfășurat activitatea intitulată „Scurtă călătorie în Franța”, organizată de către reprezentanții Secției „Carte pentru Copii” a bibliotecii vâlcene cu prilejul Zilelor Francofoniei.

Corina BEDREAGĂ, Imagine, PR – Serviciul Informare, Comunicare, Proiecte și Programe în cadrul Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” Râmnicu Vâlcea