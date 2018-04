Tragedie în Păușești Măglași

• un bărbat de 40 de ani a murit strivit sub un zid

Astăzi, la orele prânzului, în comuna Păușești Măglași s-a dat alarma. O persoană a fost prinsă sub un zid de cărămidă în satul Valea Cheii, chiar în apropierea Mănăstirii Sărăcinești). De urgență, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului Vâlcea au intervenit cu două echipaje (SMURD și descarcerare), plus un echipaj de la Serviciul de Ambulanță Județean Vâlcea. Bărbatul care a fost strivit de zid lucra la o proprietate particulară din vecinătatea mănăstirii. Bărbatul în cauză avea în jur de 40 de ani și executa lucrări de subzidire.

În pofida eforturilor depuse de forțele ajunse la fața locului (un ofițer, unsprezece subofițeri, un AspGo, un echipaj descarcerare, un echipaj SMURD, o ambulanță și zece membri ai Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din Păușești Măglași), bărbatul care fusese prin sub zid nu a mai putut fi salvat.