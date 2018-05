Top 10 detalii esenţiale de la Art Safari 2018

• lucrările expuse între 11-20 mai, într-un spațiu expozițional adus din Germania şi poziționat în Piața George Enescu din Capitală, au o valoare estimată la 10 milioane de euro;

• Pavilionul Central „Art on Stage” – expoziția dedicată artei românești contemporane, reunind artiști contemporani și multiple practici artistice – pictură, grafică și broderie, bandă desenată și instalații;

• un pavilion expozițional de arhitectură contemporană la standarde internaționale cu nume precum Brâncuși, Cantor, Ghenie, Mureșan etc;

• Expoziția platformă este regizată de Hervé Mikaeloff, cu lucrări de Alex Mirutziu, Arantxa Etcheverria, Ciprian Mureșan, Marius Bercea, Mircea Cantor, Radu Cioca, Răzvan Boar, Șerban Savu, Vlad Nancă, Vlad Olariu etc.

• în premieră națională, o lucrare semnată de Mircea Cantor, realizată special pentru Art Safari București, Anthroposynaptic Dior/Bihor, o lucrare în oglindă, unde moda se împletește cu arta – o vestă Dior colecția toamnă-iarnă 2017 (primită cadou de Mircea Cantor din partea Christian Dior pentru a realiza lucrarea ce va fi expusă la Art Safari București) croită împreună cu un cojoc autentic binșenesc din Bihor. Pentru aceeași expoziție, a fost selectată și o altă lucrare de Mircea Cantor, „Anthroposynaptic”, din colecția Louis Vuitton Foundation, o broderie pe cămăși tradiționale din Maramureș, cu care artistul a participat și la Art Basel în 2015.

• Pavilionul Muzeal „Natural-Cultural” – artă românească până la jumătatea anilor ’90, adusă din peste 20 de muzee din România și din importante colecții private, inclusiv filme realizate de Brâncuși (în împrumut de Muzeul Pompidou din Paris).

• „Altceva despre Ceaușescu” – cele mai de seamă lucrări din colecţia privată a dictatorului, printre care opere de Luchian, Grigorescu, Petrașcu, Băncilă, Ressu și Iser, împrumut de la Palatul Primăverii.

• „50 de pictori impresioniști din Colecția BCR” – selecție de opere din perioada impresionismului românesc din 1990, picturi de Tonitza, Pallady, Dărăscu, Steriadi, Ressu, Ciucurencu, Țuculescu etc.

• Conceptul arhitectural al pavilionului expozițional aparține arhitectului Attila Kim, comisarul României la Bienala de Veneția, edițiile 2016 până în prezent.

• Programul Internațional este organizat în colaborare cu ambasadele Germaniei, Israelului, Elveției, Spaniei, Argentinei, Statelor Unite ale Americii în România și cu Forumul Cultural Austriac.

Alexandra UNGUREANU