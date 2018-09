Teatrul „Anton Pann” își va deschide noua stagiune

• Nerium Park – luni, 10 septembrie, ora 19.00, Sala Studio, spectacol gratuit

Actuala stagiune a Teatrului „Anton Pann” din Râmnicu Vâlcea stă sub semnul Centenarului Marii Uniri prin cele două proiecte câștigate la nivel național și finanțate de către Ministerul Culturii și Identității Naționale, spectacole ce vor fi finalizate până la sfârșitul acestui an. Premiera unuia dintre cele două proiecte va fi în curând. Se lucrează intens, repetițiile se apropie de final. Așa după cum bine știți este vorba de o coproducție teatrală realizată de Teatrul „Anton Pann” din Râmnicu Vâlcea împreună cu Teatrul Clasic „Ioan Slavici” din Arad, Teatrul Tineretului Piatra Neamț și Teatrul de Vest din Reșița. Proiectul este astfel gândit încât să ofere continuitate și în anul 2019 prin includerea sa în Portofoliu cultural asociat Președinției României a Consiliului Uniunii Europene, precum și unor turnee internaționale organizate prin Institutul Cultural Român. Vom reveni cu mai multe detalii privind acest important eveniment în apropierea premierei.

Noua conducere a Teatrului „Anton Pann” s-a gândit ca începutul de stagiune să fie un semn de recunoștință pentru toți cei care iubesc teatrul. În acest sens luni, 10 septembrie de la ora 19.00, sunteți invitați să vedeți „Nerium Park” de Josep Maria Miró, regia Tudor Lucanu, un spectacol cu intrare liberă. Aceste spectacole inițiate de tinerii actori care stau sub genericul „Luni liber de bilet” cu intrare liberă sunt propuse o dată pe lună, într-o zi de luni.

Povestea celor doi tineri din spectacolul „Nerium Park”, Gerardo și Marta, care-și cumpără în rate un apartament pe o perioadă de 30 de ani într-un complex rezidențial ce se află la marginea orașului, este povestea tinerilor noștri din ziua de azi. La început, totul pare perfect, leandrul cu flori roz (nerium oleander) care străjuește aleea pe carea trebuie s-o parcurgă până ajung la bloc, apartamentul de peste 90 metri pătrați, piscina, liniștea din jur, amândoi cu servicii bune, ea la resurse umane, el IT-ist, toate aceste mici amănunte le dau speranța că ratele pe o perioadă așa îndelungată nu ar fi o problemă. Dacă vor reuși sau nu, veți vedea în cele 90 de minute de spectacol.

Acesta este doar începutul, însă oferta pentru această stagiune este diversă. În afara spectacolelor care au loc la sediul teatrului, în fiecare sâmbătă de la ora 11.30 si 19.00 sau cele care se joacă în deplasare, Teatrul „Anton Pann” găzduiește și alte reprezentații ale unor spectacole invitate. Aducem în atenția dumneavoastră, pentru început, spectacolul de dans contemporan „Pomană” o co-producție a Studio M și a Compagniei Pal Frenak, care se va juca pe data de 18 septembrie, în Sala Mare a Teatrului „Anton Pann”. Spectacolul „Pomană” este un proiect co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național, Fondul Bethlen Gábor și Fondul Cultural Național din Ungaria. Turneul pe care îl vor face prin mai multe teatre din țară este co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național și Uniunea Teatrală din România. Toate aceste evenimente vă vor fi aduse la cunoștință din timp de către noua conducere a Teatrului „Anton Pann”. Până atunci, vă lansăm invitația să veniți la teatru, să vă bucurați și să vă încărcați sufletește. Poftiți la teatru!

• Maria Daniela ȘTEFĂNESCU