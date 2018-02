Tăieri de salarii în ritm de ipocrizie PSD-istă

Zilele trecute, deputatul vâlcean Cristian Buican a susținut în Parlament o declarație politică pe tema tăierilor de salarii și pensii. Iată ce a transmis Buican de la tribuna Parlamentului: „Am venit astăzi în faţa dumneavoastră pentru a trage un semnal de alarmă asupra perversităţii prevederilor OUG 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Dacă nu ştiţi ce reglementează această Ordonanţă, ea prevede trecerea contribuţiilor de la angajator la angajat. Astfel, peste noapte şi fără o minimă dezbatere publică, împotriva tuturor avertizărilor venite din partea specialiştilor în fiscalitate şi fără a ţine cont de atenţionările din partea companiilor private sau a sindicatelor, reprezentanţii PSD-ALDE au adoptat trecerea contribuţiilor de la angajator la angajat, cea mai «anti-naţională», «fascistă», «absurdă», «ridicolă» prevedere fiscală adoptată în ultimii 10 ani în România. Menţionez că toate aceste descrieri privitoare la această măsură fiscală sunt făcute de actuala conducere a celor două partide ce guvernează România: PSD şi ALDE. Daţi-mi voie să citez câteva din declaraţiile din toamna anului 2016 referitoare la această măsură de trecere a contribuţiilor de la angajator la angajat ale domnului Liviu Dragnea, preşedintele PSD de atunci şi de azi: «Este o bazaconie»; «Investitorii, şi români şi străini, deja fac un pas înapoi. Sunt rezerve în a-şi continua programul de investiţii pentru că se gândesc ‘dacă aşa se lucrează în România, dacă nu putem vorbi de predictibilitate, orice schimbare de genul asta influenţează afacerile imediat»; «A produs tulburare foarte mare în tot mediul economic şi nu numai»; «S-a ajuns la această întâlnire de astăzi pentru că a apărut în spaţiul public o intenţie de a modifica Codul Fiscal. (…) Vă cer domnule prim-ministru să stopaţi orice intenţie, orice măsură anti-naţională pe care vreun membru al Guvernului dvs. ar avea de gând sa o ia. Îi asigur, de asemenea, pe români că dacă cumva se va întâmpla lucrul asta, şi, iertaţi-mă, după ceea ce s-a întâmplat cu Codul Fiscal, cu intenţia de a fi modificat Codul Fiscal, nu avem foarte mare încredere, cred că putem să-i asigurăm pe toţi românii că orice măsură anti-naţională, orice creştere de taxe, orice tăiere de venituri, va fi reparată şi stopată de noi, imediat ce vom veni la guvernare». Vă reamintesc, dragi colegi deputaţi de la PSD şi ALDE, că în toamna anului 2016, atunci când un secretar de stat de la Ministerul Finanţelor Publice a adus în atenţia publică acest tip de măsură de trecere a contribuţiilor de la angajator la angajat, în frunte cu Liviu Dragnea, majoritatea reprezentanţilor PSD şi ALDE au criticat în termeni foarte duri această intenţie. Şi atunci era doar o intenţie! Acum, această «bazaconie fascistă», cum era denumită de reprezentanţii PSD, este în vigoare şi produce efecte. Ca om politic cu experienţă pot înţelege nuanţarea unor declaraţii anterioare, însă în acest caz, vă spun cu mâna pe inimă că nu pot pricepe cum poţi adopta o măsură pe care acum un an şi jumătate o criticai în termeni extremi de duri. Oricâte explicaţii am primi, acest caz este unul clasic de ipocrizie politică profundă, care, din păcate, are urmări cuantificabile în drame familiale. Afirm acest lucru cu toată responsabilitatea, fiindu-mi aduse la cunoştinţă o serie de astfel de drame ale unor angajaţi din mediul privat care fie au rămas fără loc de muncă, fie au fost nevoiţi să accepte o diminuare a venitului lunar. Din păcate, nici în mediul bugetar lucrurile nu stau foarte bine. De la asigurări repetate venite din partea guvernamentală precum «nici un venit nu va scădea», până la «3% dintre bugetari vor înregistra o tăiere a venitului lunar» şi de la «creşterea tuturor salariilor bugetarilor cu 25%», până la majorări de 3 lei a majorităţii salariilor, toate scenariile acestea demne de Kafka sunt astăzi realitate din cauza tuturor celor 3 Guverne PSD-ALDE din ultimul an. Stimaţi colegi din arcul guvernamental, fac şi pe această cale un apel la dumneavoastră de a respinge în Parlament OUG 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cât mai urgent posibil şi vă solicit să fiţi solidari cu propriile declaraţii din 2016 când aţi considerat măsura trecerii contribuţiilor de la angajator la angajat ca fiind anti-naţională”.