Tabăra de pictură „la Râmnic”, la cea de-a VI-a ediție

Timp de patru zile, din 20 până pe 23 iulie, Memorialul „Nicolae Bălcescu” și Asociația „PLOPART” organizează cea de-a VI-a ediție a taberei de pictură consacrată deja sub numele „la Râmnic”. Evenimentul face parte din programul manifestărilor culturale dedicate sărbătorii Imnului Național. Prin această acțiune se dorește consolidarea punții de legătură cu provinciile românești din afara granițelor țării.

În acest an, participă la eveniment zece artiști plastici, profesori la Academia de Arte din Chișinău și alte instituții culturale din Republica Moldova: Grigore Bat, Diana Caisan, Valentin Caisan, Victor Hristov, Ion Jabinschi, Valeriu Jabinschi, Mihai Șerbu, Natalia Vavilina, Vasile Sitari, Gheorghe Zvarici și Sergiu Plop. Tabăra va fi deschisă pentru toți cei interesați de artă, care vor avea posibilitatea să picteze alături de artiști și să-și îmbunătățească cunoștiințele practice. Vernisajul taberei de pictură va avea loc în data de 28 iulie, cu începere de la ora 17.00, la Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” din Râmnicu Vâlcea.