„Susţinem angajaţii din mediul privat”

• a transmis deputatul Buican de la tribuna Parlamentului

Acum două săptămâni, în plenul Senatului, majoritatea parlamentară PSD-ALDE, cot la cot cu senatorii de la UDMR şi PMP, au respins „Propunerea legislativă privind posibilitatea societăţilor comerciale cu capital integral privat de a acorda al 13-lea şi al 14-lea salariu”. Ţinând cont de acest vot, deputatul Cristian Buican a susținut o declrație politică: „Doresc să vă conving de necesitatea adoptării acestui proiect de lege, în vederea asigurării unui cadru legislativ care să permită firmelor private să îşi premieze angajaţii. În România, în ultimii ani, majoritatea decidenţilor politici şi administrativi s-au concentrat pe adoptarea unor măsuri legislative în vederea creşterii veniturilor bugetarilor şi au uitat complet de angajaţii din mediul privat. Toate aceste măsuri au creat o serie de disfuncţionalităţi pe piaţa muncii din România, sistemul bugetar devenind mult mai atractiv decât cel privat. De asemenea, majoritatea reprezentanţilor firmelor din mediului privat au reclamat constant criza forţei de muncă din România. Pentru a remedia aceste aspecte, deputaţii şi senatorii PNL au depus anul trecut această propunere legislativă prin care se acordă posibilitatea firmelor private care au înregistrat profit să îşi premieze angajaţii, în limita a 20% din impozitul pe profitul datorat. Această propunere legislativă a reprezentanţilor PNL este destinată exclusiv celor aproximativ 3,7 milioane de angajaţi din mediul privat şi a fost gândită ca o măsură de a creşte puterea de cumpărare şi calitatea vieţii salariaţilor din economia privată. Noi, parlamentarii PNL care am depus această propunere legislativă, considerăm că aceşti 3,7 milioane de angajaţi din privat reprezintă principalul motor al economiei româneşti şi că trebuie să întreprindem toate demersurile pe care le avem la îndemână pentru a oferi posibilitatea angajatorilor de a le creşte veniturile. Partidul Naţional Liberal are obligaţia morală de a propune constant măsuri fiscale de încurajare a mediului privat şi tocmai de aceea insist pentru adoptarea acestei propuneri legislative. Doresc să subliniez şi faptul că impactul bugetar al acestei propuneri legislative este unul pozitiv. Astfel, eventuala diminuare a impozitului pe profit încasat de stat va fi compensată de taxele şi impozitele pe salarii, din contribuţii sociale sau de sănătate şi prin consumul suplimentar (TVA, accize). Mai mult decât atât, nici bugetul firmelor care vor dori să beneficieze de prevederile acestei propuneri legislative nu va fi afectat. Ştiu că sunteţi în asentimentul meu când spun că Parlamentul are nevoie urgentă de o creştere a gradului de încredere. Acest deziderat se poate realiza doar prin adoptarea unor propuneri legislative benefice tuturor cetăţenilor, în vederea creşterii puterii de cumpărare şi a îmbunătăţirii calităţii vieţii. Pe cale de consecinţă, indiferent de partidul politic din care faceţi parte, fac un apel la dumneavoastră să votaţi pentru adoptarea PL-x 122/2018. Haideţi să arătăm angajaţilor din mediul privat că ne pasă de soarta lor şi să acordăm posibilitatea firmelor, fără costuri suplimentare din partea lor sau a statului, de a-şi recompensa angajaţii”.