„Sunetul muzicii”, premieră la Opera comică pentru copii

• din distribuția musicalului regizat de Răzvan Mazilu face parte și o talentată vâlceancă, Mara Săceanu

În data de 19 mai, Primăria Capitalei, prin Opera comică pentru copii, s-a alăturat, pentru a treia oară consecutiv, inițiativei globale „Noaptea Muzeelor”. Astfel, între orele 19:00 și 24:00, cei care au pășit pragul Operei comice pentru copii i-au putut întâlni, chiar din foaier, pe muzicienii de la Truverii, trupa de muzică medievală care are spectacole în repertoriul OCC, și au putut lua parte la un atelier de colorat și vopsit blazoane, steaguri, scuturi și săbii. Pe 26 și 27 mai a.c., Opera comică pentru copii găzdu­iește, la Sala UnderGrant, spectacolul invitat al Teatrului „Tudor Vianu” din Giurgiu, „Apolodor”. Frumoasa poveste a pinguinului care vrea să plece de la circ și să se întoarcă acasă, în Labrador, este o adaptare realizată de Virginia Vasilache după basmul în versuri „Apolodor, pinguinul călător” de Gellu Naum.

Apogeul în jurul datei de 1 iunie

Între 29 mai și 3 iunie a.c., Opera comică pentru copii îi sărbătorește pe cei mici printr-un amplu festival dedicat lor, cu o mulțime de activități și surprize. Cea de-a patra ediție a Festivalului Opera Copiilor (FOC) aduce pe scene, pe lângă producțiile proprii, mai multe spectacole invitate din țară: „Sarea în bucate” (T.N.M. Eminescu Timișoara), „Aladin” (Teatrul Regina Maria Oradea) și „Alice în Țara Minunilor” (Ateneul Iași). În zona special amenajată pentru Festival, copii vor putea participa la o mulțime de jocuri, concursuri și campionate de dezbateri, șah, Kendama, Quoridor sau King Domino, precum și la ateliere de pictură și desen. În cadrul FOC, va fi deschis și un târg educațional, iar în fiecare zi copiii vor putea asculta povești citite de artiști renumiți, printre care soprana Felicia Filip, solista Paula Seling, tenorul Fang Shuang sau Teodora Buciu, câștigătoarea concursului „Vocea României”.

Premiera „Sunetul muzicii”

La Opera comică, sărbătorirea copilăriei se realizează cu premiera musicalului „Sunetul muzicii”, în regia și coregrafia lui Răzvan Mazilu. Celebrul musical, de Richard Rodgers și Oscar Hammerstein, va avea mai multe reprezentații în fiecare zi pe scena Sălii mari a Operei comice pentru copii, în zilele de 1, 2 și 3 iunie. Spectacolul are o durată de 150 de minute, cu o pauză, și este recomandat copiilor cu vârsta de peste șapte ani. „Când spectatorul intră în sală, trebuie să uite tot, să dea delete la tot ceea ce știe despre acest important reper artistic, așa cum e Sunetul Muzicii. Fiecare producție aduce ceva nou, fiecare spune aceeași poveste dar într-un limbaj nou, în haine noi, cu performanțe artistice unice, irepetabile. Nu e prima dată când lucrez cu copii în calitate de regizor, însă niciodată nu am avut parte de o distribuție de copii atât de numeroasă. Marea surpriză a fost faptul că sunt mult mai bucuroși când lucrează decât adulții. Știu mult mai bine ce au de făcut și au capacitatea de a absorbi ca un burete tot ce li se oferă. Am avut și am niște revelații extraordinare la repetiții, mă simt un norocos”, a declarat Mazilu. Din distribuția musicalului „Sunetul muzicii”, în regia și coregrafia lui Răzvan Mazilu, face parte și o talentată vâlceancă. Este vorba de Mara Săceanu, care – spre mândria părinților – a fost selectată din provincie dintre câteva zeci de concurente. Meritul este și al profesoarei care a pregătit-o la Vâlcea, Monica Scurtu.

1 IUNIE – 11:00

GRETL – Alexandra Mihai

MARTA – Antonia Pencu

BRIGITTA – Mara Săceanu

KURT – Rareș Popa

LOUISA – Smaranda Moisescu

FRIEDRICH – Paul Mititelu

LIESL – Mădălina Constantinescu

1 IUNIE – 17:00

GRETL – Adelina Baicu

MARTA – Ana Bianca Marinescu

BRIGITTA – Alexia Vasilescu

KURT – Matei Hotăranu

LOUISA – Alexandra Giurcă

FRIEDRICH – Roberto Matei Toader

LIESL – Maria Alexievici

2 IUNIE – 11:00

GRETL – Raluca Tudor

MARTA – Antonia Pencu

BRIGITTA – Mara Săceanu

KURT – Rareș Popa

LOUISA – Smaranda Moisescu

FRIEDRICH – David Jighirgiu

LIESL – Mădălina Constantinescu

2 IUNIE – 17:00

GRETL – Adelina Baicu

MARTA – Ana Bianca Marinescu

BRIGITTA – Alexia Vasilescu

KURT – Matei Hotăranu

LOUISA – Alexandra Giurcă

FRIEDRICH – Roberto Matei Toader

LIESL – Maria Alexievici

3 IUNIE – 11:00

GRETL – Alexandra Mihai

MARTA – Ana Bianca Marinescu

BRIGITTA – Alexia Vasilescu

KURT – Zoran Stănescu

LOUISA – Alexandra Giurcă

FRIEDRICH – David Jighirgiu

LIESL – Maria Alexievici

3 IUNIE – 17:00

GRETL – Alesia Stoian

MARTA – Antonia Pencu

BRIGITTA – Mara Săceanu

KURT – Matei Hotăranu

LOUISA – Smaranda Moisescu

FRIEDRICH – Paul Mititelu

LIESL – Mădălina Constantinescu