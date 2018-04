Stoeneşti, printre localităţile cu proiecte prin AFM, văduvite de fonduri

Comuna Stoeneşti se numără printre cele şapte localităţi cu proiecte derulate prin Agenţia Fondului de Mediu şi care se confruntă în prezent cu imposibilitatea asigurării cotei de cofinanţare pentru finalizarea proiectului. În acest sens, mai mulţi parlamentari au făcut demersuri pentru a fi asigurată cofinanţarea din Fondul de Rezervă al Guvernului însă fără niciun rezultat până în prezent: „Este vorba de un proiect moştenit de la fostul primar pentru care, la vremea respectivă i-am mulţumit de mii de ori, dar care, de-a lungul timpului ne-a dat mari bătăi de cap. Proiectul cuprinde 5.2 km de alimentare cu apă şi canalizare în satul Stoeneşti. Proiectul s-a derulat pe o perioadă de implementare de 6 ani care se împlinesc acum. Zilele trecute am avut şedinţă de CL şi am vrut să luăm decizia suspendării acestei lucrări pentru că Ministerul ne permite şi acest lucru. Am sunat la minister şi ne-au spus că mai avem un răgaz de 30 de zile pentru depunerea ultimei transe de bani care înseamnă dovada plăţii pentru partea de cofinanţare din partea primăriei noastre. Noi avem o restanță la firma constructoare 4.5 miliarde lei noi, bani pe care i-am trecut la arierate. Mai avem şi câteva lucrări care nu au fost prinse în proiect, care erau necesare şi pe care noi ni le-am asumat în valoare de 3 miliarde lei vechi. Toată lucrarea a fost 75 de miliarde lei vechi, noi am fost un caz mai fericit pentru că am avut parte de cofinanţare de 10%, alte primarii au avut între 25-50%. Dacă printr-o minune am primi aceşti 4.5 miliarde, s-ar putea să ne descurcăm şi să închidem lucrarea. Dacă nu, vom lua decizia suspendării”, ne-a declarat primarul localităţii Stoeneşti.