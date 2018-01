Steluța Luca – omul pentru continuitate în cadrul Federației Române de Handbal

Alegerile din cadrul Federației Române de Handbal se apropie. Pe 14 februarie, adică peste doar trei săptămâni, toată suflarea reprezentativă a «sportului cu mingea mică» din țara noastră este așteptată la București pentru a vota membrii din conducerea forului. Fără să fim subiectivi, echipa cea mai omogenă pare a fi cea compusă din următorul trio: Alexandru Dedu – președinte, Steluța Luca – vicepreședinte cu atribuțiuni pentru campionatele feminine de handbal și Ionuț Rudi Stănescu – vicepreședinte cu atribuțiuni pentru campionatele masculine de handbal.

Cu privire la apropiatele alegeri, prin intermediul unei rețele de socializare, Steluța Luca (fostă jucătoare emblematică pentru Oltchim Râmnicu Vâlcea) a transmis un mesaj care denotă mult bun simț. Fosta tricoloră a vorbit despre perioada de timp pe care a petrecut-o în conducerea Federației Române de Handbal, în funcția de vicepreședinte, perioadă care se întinde pe un an și 230 de zile, după cum chiar Steluța mărturisește. De asemenea, fosta mare jucătoare a Oltchimului și a echipei naționale lansează un apel pentru continuitate și pentru ducerea la bun sfârșit a proiectelor pe care le-a inițiat din postura de oficial al Federației Române de Handbal.

În rândurile următoare, vă prezentăm integral mesajul transmis de Steluța Luca:

„Dragi prieteni ai handbalului,

Nu mai este un secret faptul că voi candida la alegerile din 14 februarie. Nu pot să spun «pentru încă un mandat» deoarece sunt vicepreședintele Federației Române de Handbal din 28 iunie 2016 și asta înseamnă un an și 230 de zile, dar pot susține că activitatea de până acum, lungă sau scurtă, m-a făcut să înțeleg ce înseamnă administrația.

Anunțul meu nu se dorește a fi un moment al bilanțului, cu rezultate sau eventuale eșecuri, ci dorește să răspundă celor care, în dese rânduri, îmi adresează această întrebare și, mai ales, mă susțin să candidez. Tuturor le mulțumesc, nu le ascund faptul că am nevoie de sprijinul lor și, totodată, îi îndemn să aibă încredere în continuitate.

Eu am ales să cred în continuitate. Și vorbesc în cunoștință de cauză, referindu-mă la proiectele începute și la ale căror parteneri ați fost, la cele pe care le cunosc și știu că vor avea finalitate. Totodată, mai vorbesc despre acea recunoștință adusă antrenorului și sportivului, participantului la activitatea sportivă handbalistică în general.

În mod evident, mă gândesc la handbalul feminin pe care pot să îl slujesc, cel puțin la fel de bine cum am făcut-o din postura de jucătoare și antrenor. Acum am luat o opțiune clară privind viitorul meu de când lucrez în cadrul Federației Române de Handbal. Am avut timp să observ diferențele dintre a fi în teren și a fi în tribună sau în birou. Ce am realizat este că, la fel ca și pe teren, noi formăm o echipă. M-am convins că împreună putem lupta pentru țelurile înalte pe care ni le stabilim, că toți ne dorim aceleași lucruri și că părerea fiecăruia dintre dumneavoastră contează. Păreri pe care le voi asculta în continuare; v-ați convins de colaborarea mea și cred în faptul că și ceilalți doi colegi alături de care voi candida – la funcția de președinte Alexandru DEDU și vicepreședinte reprezentant pentru handbalul masculin Ionuț Rudi STĂNESCU – vor demonstra aceeași disponibilitate.

Încă o dată, am încredere și vă mulțumesc pentru faptul că veți alege să continuăm povestea începută în 2016.”