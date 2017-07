Ștefan Vuza iese la atac: „Cifrele de profit ale Oltchim NU sunt reale!”

• chiar dacă s-a înscris în cursa pentru achiziția combinatului, omul de afaceri are meci direct cu administratorii Oltchim pe tema bilanțului economic

Cel mai important pețitor autohton al combinatului se arată sceptic în legătură cu datele transmise Bursei de Valori București de către echipa care gestionează insolvența Oltchim. Într-un material apărut în presa economică, Ștefan Vuza îi cam face praf pe Piperea, Bălan și Stănescu și reafirmă că, pentru preluarea Oltchim, SCR are asigurată o finanţare de până în 200 milioane euro, sumă care nu acoperă doar achiziţia activelor, ci şi capitalul de lucru, investiţiile în mediu şi active pentru perioada următoare. „Compania creată după preluarea activelor Oltchim de către Chimcomplex ar putea ajunge în şapte ani la afaceri de un miliard de euro, prin crearea unui jucător regional în industria chimică!”, și-a expus acesta planurile, înainte de a trece la un atac violent: „EBITDA în industria chimică ajunge la 23%, dar noi avem în plan investiţii de 275 milioane euro la Oltchim. Vrem să creăm un lanţ de producţie. După licitaţia activelor funcţionale de la Oltchim, urmează o perioadă de stabilizare a companiei, cu investiţii de 18 milioane euro, apoi, după doi ani, vom începe acest program de investiţii de 275 milioane euro (…) Oltchim are probleme de mediu şi suntem în discuţii inclusiv cu autorităţile locale să vedem cum este interpretată legislaţia, pentru că dacă nu înţelegem toţi legea la fel, ne putem trezi cu investiţii de zeci de milioane de euro în plus. În plus, Oltchim declară un profit, dar eu ştiu că nu e chiar real. Şi nu au făcut niciun fel de investiţii. Au şi probleme sindicale, de corupţie, firme căpuşă, nu e un proiect uşor. De aceea nu au venit străini să îl cumpere”.