Stațiunile vâlcene sunt asaltate de pensionari pentru tratament

• Casa Județeană de Pensii Vâlcea a înregistrat deja peste 4.000 de cereri pentru bilete de la începutul anului și până în prezent

Guvernul a hotărât ca, pentru 2018, să asigure pensionarilor aproximativ 60.000 de bilete de tratament balnear în unitățile de tratament administrate de către Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Hotărârea Guvernului nr. 39/2018 privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2018, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii prevede că pensionarii vor beneficia de un număr de maximum 59.527 de bilete de tratament balnear în sistemul organizat și administrat de către Casa Națională de Pensii Publice, repartizate în 19 serii de trimitere. Numărul de bilete de tratament din acest an este apropiat de numărul biletelor acordate în anul 2016, dar cu peste trei mii mai mare decât numărul celor acordate anul trecut.

La numărul de bilete de tratament din acest an se mai adaugă, conform actului normativ, și numărul de locuri la tratament balnear ce va fi contractat cu alţi operatori economici interesaţi, în limita stabilită în bugetul asigurărilor sociale de stat din acest an. Actul normativ prevede că numărul biletelor de tratament balnear “care se acordă gratuit categoriilor de persoane beneficiare ale prevederilor unor legi cu caracter reparatoriu se stabileşte prin aplicarea unei cote de maximum 15% din totalul numărului de bilete, cele din unitățile CNPP și cele contractate cu alți operatori economici .

Persoanele care dovedesc existența unei afecțiuni medicale care să necesite tratament balnear pot solicita și beneficia de un singur bilet de tratament. Practic, de aceste bilete de tratament pot beneficia persoanele asigurate în sistemul public de pensii și pensionarii din acest sistem, precum și cei care au căpătat dreptul de a beneficia de aceste bilete printr-un act normativ special.

Conform unui document pus la dispoziție de către CNPP, actele necesare pentru obținerea unui bilet de tratament sunt: cererea tip de acordare a biletului de tratament; actul de identitate (copie); talonul de plată a pensiei (original sau copie); biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original); programul de recuperare (copie, cu prezentarea actului original). Durata sejurului unui bilet de tratament este de 16 zile, iar cea a tratamentului balnear este de 12 zile.

Potrivit conducerii Casei Județene de Pensii Vâlcea, la început de mai, statistica arată că sunt deja peste 4.000 de cereri pentru bilete, nivel apropiat și cererilor anilor precedenți. Singura diferență majoră față de scenariul deja cunoscut vine din valul de contestații depuse de diverși patroni de pensiuni turistice după organizarea licitațiilor pentru bilete. La fel ca și anii anteriori, seniorii vâlceni își doresc un tratament cât mai aproape de casă iar stațiunile din județ conduc detașat în topul preferințelor.