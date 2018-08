Speranța salariaților DGASPC Vâlcea, la prima rectificare bugetară

Ca urmare a protestului spontan de ieri al angajaților DGASPC Vâlcea, nemulțumiți de faptul că nu au primit și sporuri pe lângă salarii (n.r. deși in unele județe se aude că salariații DGASPC ar fi primit sporurile binemeritate), conducerea Consiliului Județean Vâlcea speră ca lucrurile să se rezolve la prima rectificare bugetară.

Reamintim că zeci de angajați ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea au ieșit in fața instituției protestând ca urmare a faptului că, deși s-au făcut fluturașii de salarii, nu vor fi acordate și sporurile cuvenite. Unii dintre protestatari s-au plâns de faptul că insuși directorul instituției, Nicolae Badea, nu are timp și nici nu ar vrea să discute cu ei când vine vorba de sporuri. Alți angajați au recunoscut că, deși au tratat problema cu conducerea instituției, nu s-a putut face nimic in lipsa bugetului.

Președintele CJ Vâlcea, Constantin Rădulescu, speră ca banii să fie alocați angajaților DGASPC Vâlcea la prima rectificare bugetară și a ținut să precizeze că a făcut demersuri in acest sens, iar dacă oamenii intrebau nu mai era cazul organizării unui protest.