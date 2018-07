Specific CNAIR-ului… licitația pentru drumul din Olănești, în iulie

Vești deloc bune privind drumul de la intrarea in stațiunea Băile Olănești, afectat după reactivarea unei alunecări de teren, în luna martie a acestui an, distrus și mai mult în urma ploilor torențiale de zilele trecute. Licitația pentru remedierea problemei va începe luna aceasta și, după cum știm deja cum se derulează, cu contestații etc. e posibil ca abia în toamnă să vedem un lucru concret făcut. Asta, deși, în nenumărate rânduri, autoritățile locale din stațiune, în frunte cu edilul Sorin Vasilache, au întocmit diverse adrese și au tras mai multe semnale de alarmă. DN 64, la intrarea în Băile Olănești, este singura cale de acces spre stațiune, iar venirea unor noi ploi torențiale poate duce la izolarea localnicilor.

Din păcate, situația expusă în rândurile de mai sus nu reprezintă singura urgență din județul nostru. Un pod din stațiunea Băile Govora riscă să se prăbușească în orice moment, dacă nu se intervine rapid. Precipitațiile căzute din abundență în ultimele săptămâni au produs, în tot județul, pagube de 140 milioane lei.