Șocant! Un avocat amenință că își va da foc în fața Primăriei Nicolae Bălcescu

Persoana care amenința, în urmă cu câteva săptămâni, că va protesta pașnic în fața Primăriei Nicolae Bălcescu a revenit cu un e-mail transmis pe adresa redacției noastre în care prezintă o scrisoare pe care i-a transmis-o prefectului județului, Florian Marin. Protestatarul, Manu Ion, se recomandă a fi avocat în cadrul Baroului București, el amenințând că, în data de 30 iulie 2018, se va lega cu lanțuri în fața Primăriei Nicolae Bălcescu. Iar dacă nici acest gest nu va convinge administrația locală să îi redea unele presupuse drepturi încălcate, va trece la autoincendiere, folosind benzină, după cum afirmă chiar protestatarul.

Pentru o mai bună înțelegere a acestei situații, în rândurile de mai jos vom prezenta integral scrisoarea adresată prefectului județului nostru, care a parvenit redacției noastre, în format electronic, din partea numitului Manu Ion.

Facem precizarea că rugăm instituțiile publice la care se referă această scrisoare să ne transmită puncte oficiale de vedere pe marginea acestui subiect!

„Domnule prefect,

Subsemnatul MANU I. ION, de profesie avocat, prin prezenta corespondenta electronica, va aduc la cunostiinta urmatoarele:

Primarului OPREA CONSTANTIN a avut recomandarea de la delegatii d-vstr. in data 02.07.2018 prezenti la primaria Nicolae Balcescu, cand eu protestam in fata primariei pentru abuzul primarului prin care din data de 13.04.2017 mi s-a inchis, din dispozitia domniei sale, accesul meu la proprietate cu o poarta metalica si stalpi din beton. Recomandarea data la fata locului a fost sa demoleze poarta si sa imi permita fara nicio restrictie accesul, fiindca actiunile in justitie pe aceasta problema nu pot bloca accesul la proprietate, încălcându-se grav dreptul cetățeanului (lg. 50/1991) și drepturile fundamentale din Constituția României, precum drepturile omului prin tratatele încheiate cu Uniunea Europeană, pe care d-vstr. le cunoașteți foarte bine.

Cum pana in prezent nu s-a materializat nimic [nu am primit nici o copie de pe procesul verbal din cadrul sedintei cand am fost audiat, depunand si un memoriu] am hotarat următoarele:

-am depus la primarie conform adresei nr. 6540.11.07.2018 prin care am instiintat intrarea în greva foamei in data de 30.07.2018 cu legarea cu lanturi de gardul primariei si, daca va fi cazul, cu autoincendiere cu benzină a protestatarului Manu Ion.

-mentionez ca d-vstr. ati fost instiintat prin adresa nr. 6534/11.07.2018.

-pentru evitarea a acestui eveniment nedorit de nimeni, prin intelepciuna d-str, ca șef al administrației județene Vâlcea, vă rog să interveniți la Primăria Nicolae Bălcescu în vederea deblocării accesului meu.

Dumneavoastra cunoasteti foarte bine de aceasta situatie, insa mereu ati fost dezinformat si mai spun inca odata ca mama mea, Manu Ghe. Maria, conform actelor depuse in termen la primarie in baza Lg. 18/1991, a fost validata conform proces verbal de punere in posesie semnat personal de ea si validata conform H.C.J. 65/08.10.1991 anexa 3 pozitia 28 precum si adeverintei nr. 1044 din 08/01/1992, prin care i se recunoaste dreptul de proprietate si atestate de primar prin diferite adrese emise catre instante.

Consider si cred ca nu se va ajunge la acest inedit protest, insa cum mi s-a comunicat personal de catre primarul Oprea Constantin – reproduc – numai așa comuna noastră va fi cunoscută mai bine – acest protest va avea loc, drept pentru care am solicitat ajutor de intrare în legalitate – Ambasadei SUA și a celorlalte acreditate în București, televiziunile naționale și locale, organismele internaționale de apărare a drepturilor omului.

Va rog confirmare si raspuns la aceasta corespondenta, cu stima si respect av. MANU ION.”