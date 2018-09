Sistem inteligent de monitorizare a consumului de energie, lansat de CIECH Soda România

În urma unei investiții totale de 1.353.559,45 lei, CIECH Soda România a lansat, pe 26 septembrie, proiectul sistemului inteligent de monitorizare a consumului de energie. Proiectul este finanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Axa prioritară 6, cu suma de 918.300 lei, reprezentând finanțare nerambursabilă. Suma de 435.259,45 lei, necesară pentru acoperirea integrală a costului proiectului va fi asigurată de CIECH Soda România.

Conform informațiilor transmise de către reprezentanții CIECH Soda România, sistemul inteligent de monitorizare a consumurilor energetice presupune achiziționarea și montarea a 77 de contoare și, respectiv, 231 de transformatoare de curent care vor permite măsurarea consumului de energie până la nivel de echipament. În același timp va fi construită o infrastructură IT, constând din rețea de fibră optică, echipamente de comunicație (concentratoare de date, switch-uri). De asemenea, va fi dezvoltată o aplicație care permite conectarea tuturor punctelor de măsurare, urmărirea în timp real a consumului și generarea de rapoarte.

„Economisirea energiei reprezintă atât un obiectiv de afaceri, cât și unul care vizează comunitatea în general. Din perspectiva afacerilor, reușim să devenim mai competitivi dacă ținem costurile sub control. Din perspectiva comunității, reușim să folosim mai puține resurse și să diminuăm impactul utilizării acestora. Fără să urmărim în detaliu cât cheltuim, nu vom ști cât și cum să economisim. De aceea, am lansat acest proiect, pentru a putea găsi soluții de intervenție țintite și fără a antrena resurse noi”, a declarat Witold Urbanowski, directorul CIECH Soda România.

În context, ar mai fi de amintit că CIECH Soda România și-a propus, prin implementarea acestui proiect, reducerea intensității electro-energetice cu 0,6 %, respectiv 95,22 kgep/1000 EURO, și reducerea indirectă a emisiilor cu efect de seră cu 159,44 tone de CO2, în cinci ani de la finalizarea investiției. Economia care se va realiza este echivalentă cu consumul de energie a 300 de apartamente într-un an. Darea în funcțiune a sistemului este planificată pentru sfârșitul lunii iunie 2019.

Despre CIECH Soda România

CIECH Soda România este prima unitate de producție a CIECH Group din afara Poloniei și este singurul producător de sodă calcinată rămas activ în industria chimică din România. Uzina a fost preluată de Ciech Group în anul 2006. Echipa de aproximativ 600 de persoane a CIECH Soda România asigură sodă calcinată și silicat de sodiu- solid și lichid pentru România, Ungaria, Bulgaria, Moldova, Orientul Mijlociu și India.

Despre CIECH Group

CIECH Chemical Group este un grup internațional cu rădacini poloneze și cu o poziție de lider, bine consolidată, în industria chimică din Europa centrala și de est. Produsele realizate sunt utilizate apoi în numeroase industrii pentru crearea de articole necesare în viața de zi cu zi – produse de inaltă calitate, la cele mai ridicate standarde globale.

Principalele produse ale Grupului sunt: sodă calcinată, răşini epoxice şi poliester, produse chimice de protecţie şi fertilizare plante, precum şi alte produse chimice folosite în industria sticlei, a mobilei, chimică, alimentară, precum şi în agricultură şi construcţii.

Grupul are operaţiuni în Polonia, Germania, România, Suedia şi Singapore. Folosind avantajul de a avea un investitor strategic solid, grupul implementează o strategie de dezvoltare globală, extinzând vânzările in piete globale. In același timp, combină abordările moderne cu tradiția în producție care datează din 1882. Mai mult informații pe www.ciechgroup.com.