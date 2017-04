Șirineasa susține un nou test în Liga a III-a

• meciul este programat vineri, pe cochetul stadion din comuna vâlceană

Remiza „albă” obținută runda trecută pe terenul bucureștenilor de la FCSB II le-a mai ridicat puțin moralul fotbaliștilor de la CS Șirineasa. Chiar dacă au rămas pe ultimul loc în Seria C a Ligii a III-a, aceștia speră să bifeze un nou rezultat pozitiv și runda care urmează și astfel să înceapă „remontada” pentru ieșirea din zona retrogradării. Deși atingerea acestui obiectiv se anunță destul de dificilă dat fiind faptul că prima echipă aflată deasupra „liniei” care asigură salvarea de la retrogradare are exact zece puncte în fața vâlcenilor, o victorie a băieților noștri în runda de vineri ne-ar aduce mai aproape de menținerea în Liga a III-a.

Ambele echipe au nevoie de victorie

Vineri, cu începere de la ora 17.00, vâlcenii vor primi vizita teleormănenilor de la FCM Alexandria. Meciul va conta pentru runda a XXV-a din Seria C și se va disputa pe cochetul stadion din comuna Șirineasa. Cum vă spuneam, înaintea acestui meci, echipa noastră se află pe loc retrogradabil în seria din care face parte, având doar 17 puncte acumulate. De partea cealaltă, având evoluții cu ceva mai multă consistență în acest sezon, FCM Alexandria ocupă un loc „călduț” la mijlocul clasamentului, cu 32 de puncte. Nevoia mai mare de victorie se simte în tabăra vâlceană, eventualul succes – primul din 2017 ducând echipa noastră în postura de a mai spera la menținerea în eșalonul terț. De partea cealaltă, în cazul grupării teleormănene, un succes ar echivala cu posibilitatea de a urca până în preajma podiumului seriei. Este adevărat că, în cazul fotbaliștilor de la FCM Alexandria, trei puncte câștigate la Șirineasa i-ar putea ajuta pentru o ascensiune de câteva locuri în clasament numai în condițiile în care și „jocul rezultatelor” din runda curentă se va dovedi de partea lor. Runda următoare, a unsprezecea din retur, CS Șirineasa va evolua pe terenul unei alte formații care se luptă din greu pentru evitarea retrogradării: CS Podari din județul Dolj.

Programul etapei a XXV-a:

CS Șirineasa – FCM Alexandria

CS Mioveni II – FCSB II

CSU Craiova II – Sporting Roșiori

FC Voluntari II – FC Podari

Concordia Chiajna II – SCM Pitești

Flacăra Moreni – CSO Filiași

Urban Titu – FC Aninoasa

Atletic Bradu va sta