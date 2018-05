Simona Gogîrlă se retrage din handbal la Vâlcea

• meciul programat duminică, de la ora 15.00, are un caracter umanitar: banii strânși vor fi donați familiei un copil aflat în suferință

Fosta mare jucătoare Simona Gogîrlă, cu un palmares extraordinar atât la nivelul echipei naționale a României, cât și la nivelul echipelor de club pentru care a evoluat va avea parte de un meci de retragere pe măsura talentului și dăruirii cu care a slujit, aproape toată viața, acest sport numit handbal. Mâine, 20 mai, cu începere de la ora 15.00, în Sala Sporturilor „Traian” din Râmnicu Vâlcea se va redisputa un meci care, în urmă cu mai bine de un deceniu, reprezenta derby-ul campionatului feminin românesc: Oltchim Râmnicu Vâlcea vs. Rulmentul Brașov. Pe teren se vor afla mai multe jucătoare emblematice ale celor două echipe din acea perioadă.

De amintit faptul că meciul demonstrativ programat, maine, în polivalenta râmniceană, are un caracter umanitar, fondurile strânse din vânzarea biletelor și din donațiile pe care fanii le vor face urmând să fie donate familiei unui băiețel aflat în suferință, micuțul Ayan. Vâlcenii care doresc să sprijine această cauză nobilă, dar și să vadă pe teren unele dintre jucătoarele emblematice ale României din ultimele două decenii, trebuie să știe că biletele pot fi procurate de la Dragoș Muscalu (telefon 0746.751.303).