Siguranța elevilor în școli, în atenția prefectului de Vâlcea

Siguranța elevilor în unitățile școlare din județ este și va fi o prioritate și în noul an școlar 2018-2019. Zilele trecute, prefectul județului, Florian Marin (foto), a avut o întâlnire cu reprezentanții instituțiilor implicate în asigurarea procesului educațional, pe latura siguranței elevilor: Consiliul Județean Vâlcea, Inspectoratul Județean de Poliție Vâlcea, Inspectoratul Școlar Vâlcea, Jandarmeria Vâlcea, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vâlcea, Poliția Locală Râmnicu Vâlcea.

Cei prezenți au informat cu privire la măsurile luate în anul școlar ce tocmai se încheie și care au făcut ca din punctul de vedere al siguranței elevilor în unitățile școlare din județ, dar și în incinta acestora, să nu fie probleme deosebite. Reprezentantul Guvernului în teritoriu le-a solicitat ca-n noul an școlar să continue implementarea măsurilor tehnice de asigurare a unor condiții optime pentru desfășurarea procesului educațional.