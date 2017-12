Shopping City Râmnicu Vâlcea – mall-ul de 40 de milioane de euro și-a deschis porțile

• branduri internaționale și locale, un food court extins, o ofertă generoasă de divertisment și zeci de surprize pentru vizitatorii celui mai mare și modern centru comercial din regiune

Locuitorii din Râmnicu Vâlcea au sărbătorit inaugurarea Shopping City Râmnicu Vâlcea, primul centru comercial full concept din regiune, dezvoltat de NEPI Rockcastle, lider pe piața imobiliară de retail din Europa Centrală și de Est. După o investiție de 40 de milioane de euro, proiectul găzduiește o ofertă generoasă de peste 70 de spații comerciale pentru toate categoriile de vârstă și interese, pe o suprafață închiriabilă de 27.900 metri pătrați, și generează peste 700 locuri de muncă pentru județul Vâlcea. Pentru vizitatori, centrul comercial a pregătit un program special de spectacole și oferte.

„Marcăm astăzi inaugurarea Shopping City Râmnicu Vâlcea, un centru comercial de care suntem extrem de mândri și care conturează un an cu multe proiecte de anvergură pentru NEPI Rockcastle. Decizia de a investi în Râmnicu Vâlcea se datorează potențialului semnificativ al întregii regiuni și este o dovadă clară a angajamentului nostru de a dezvolta piața de retail din România. Shopping City Râmnicu Vâlcea nu este doar unul dintre cele mai importante centre comerciale din portofoliul companiei noastre, dar și cel mai important mall din regiune, prin oferta comercială și designul modern al clădirii. Este mall-ul de care sunt sigur că se vor bucura toți vâlcenii”, spune Sebastian Mahu, Head of Asset Manager în cadrul NEPI Rockcastle.

Alături de brandurile inaugurate de Shopping City Râmnicu Vâlcea, și-a deschis porțile și hipermarketul Carrefour, cu o gamă de peste 50.000 de produse, o suprafață de vânzare de 7.500 de metri pătrați și 300 de angajați, fiind astfel unul dintre cei mai importanți angajatori din oraș.

„Așteptăm cu drag ca vâlcenii să ne treacă pragul și să se bucure de o experiență de shopping la cele mai mici prețuri. Suntem încrezători că vom fi pentru vâlceni destinația preferată de shopping pentru întreaga familie, punându-le la dispoziție o gamă variată de produse, printre care se află și articole de la producătorii locali. Ne dorim ca prin prezența noastră aici să contribuim la dezvoltarea regiunii, atât pe piața forței de muncă, cât și pe cea a retailului modern. În plus, pentru că se apropie sărbătorile de iarnă, venim în întâmpinarea clienților noștri. Astfel, până pe 10 decembrie oferim reduceri de 50% pentru toată gama de jucării. Reducerea va fi oferită sub formă de voucher, valabil doar în hipermarket la noi, la cumpărarea oricărui tip de produs, în perioada 11 – 31 decembrie 2017”, a adăugat Marius Vicol, Director de magazin Carrefour Râmnicu Vâlcea.

Printre magazinele care își așteaptă clienții se numără New Yorker, Deichmann, Hervis, Altex, DM, Marionnaud, Jysk, Noriel, Top Shop, Various Brands, Bigotti, Gloria, Atmosphere, Marelbo, Paolo Botticelli, Benvenuti, English Home, Optiplaza, Anna Cori, Bijuteria Stil, Sport Vision, Orsay, Douglas, Gatta, Takko, Gerovital, Office Shoes, Optiblu, Meli Melo, Penti, Vitamix, Pro Beauty Shop, Splend’or, TUI, CCC, PEPCO, Sensiblu, Yves Rocher, Fresh Clean, Credit Amanet, IQ Box, Inmedio, RCS & RDS, Silka, Animax, Arsis, Cremeria Marco, Max Bet, Energy Kids, Zvon Café, Picior de Plai, Help Net, Contakt, KFC, Salad Box, Dabo Döner, Pizza Romana, Casa Românească și Spartan.

Unicitatea proiectului Shopping City Râmnicu Vâlcea este dată și de designul și arhitectura moderne, materialele de calitate superioară și de dotările de ultimă generație. Centrul comercial este aliniat celor mai înalte standarde aplicate de NEPI Rockcastle tuturor proiectelor de retail dezvoltate până acum. Intrările impresionante și lumina naturală obținută datorită luminatoarelor de mari dimensiuni, integrate în acoperișul clădirii, sunt câteva dintre elementele care fac din Shopping City Râmnicu Vâlcea un centru comercial unic în regiune. Suplimentar, centrul comercial a investit în facilitarea accesului vizitatorilor prin montarea de sensuri giratorii și prin construcția unui drum de legătură cu patru benzi.

Primăria, reprezentate la inaugurare de vice-primarul Eusebiu Vețeleanu a apreciat efortul uriaș pe care l-au făcut investitorii și colaboratorii săi de a finaliza toată investiția într-un timp record, de șase luni, și le-a promis acestora sprijinul necondiționat în toate proiectele pe care vor dori să le implementeze în continuare în municipiu Rm. Vâlcea.

Shopping City Râmnicu Vâlcea este poziționat pe malul râului Olt, pe Strada Ferdinand, nr. 38A și este construit pe un teren de aproximativ 12 hectare, oferind aproximativ 1.000 de locuri de parcare ușor accesibile.