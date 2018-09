Related Stories

Poate că problema porcilor mistreți care distrug culturile cetățenilor nu se află, în totalitate, în ograda Direcției Silvice Vâlcea, dar, cu toate acestea, și unitatea condusă de Gheorghe Mihăilescu gestionează fondul de vânătoare. Iată ce crede directorul Direcției Silvice Vâlcea, Gheorghe Mihăilescu, despre întreaga situație: „A fost un an ploios, iar în zonele înalte, unde populația de mistreți este cantonată, pământul fiind umed, s-a putut râma pentru hrană, limitându-se astfel pagubele. Noi am recoltat și recoltăm tot anul, administrăm hrană pentru animale și astfel pagubele s-au mai redus. În plus, și oamenii au început s-și păzească culturile. Sfaturile mele sunt ca populația să-și protejeze culturile, iar gestionarii fondului de vânătoare să-și facă treaba: să asigure hrană și să îndepărteze animalele”.

Odată cu declanșarea focarelor de pestă porcină africană, fiecare județ are o cotă de recoltat (vânat), Vâlcea trebuind să recolteze 1.100 de mistreți. Noi sperăm să se facă acest lucru, dar nu doar pe timpul iernii, când porcii ajung la o greutate mai mare.