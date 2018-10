Articole Similare

• deputatul ALDE îi ține puțin locul lui Buican și face Opoziție adevărată chiar din sânul coaliției la guvernare

E iar fiere între Dumitru Lovin și Constantin Rădulescu! Chiar dacă nu s-au prea înțeles niciodată, cei doi oameni politici stinseseră tensiunea de ani întregi în 2016, atunci când ALDE și PSD și-au dat mâna pentru o coaliție la guvernare. Iată că ,la jumătatea mandatului său de parlamentar, răbdarea lui Dumitru Lovin s-a terminat iar termenii în care îi transmite, aproape ultimativ, președintelui CJ părerile sale nu pot fi ignorați.

Ultimul comunicat de presă al deputatului este de o duritate incredibilă iar finalul arată clar ruperea oricărei punți cu liderul CJ. Tema aleasă: DN7: „În curând, se împlineşte un an de când deputatul Dumitru Lovin l-a interpelat pe ministrul Transporturilor în legătură cu DN 7D, propunând declasarea şi trecerea acestui drum la Consiliul Judeţean Vâlcea, urmând ca, după aceea, să fie modernizat cu fonduri europene.

În răspunsul dat parlamentarului, în toamna anului 2017, Ministerul Transporturilor a făcut cunoscut, în premieră, că este de acord cu această idee şi, astfel, mingea a ajuns în terenul Consiliului Judeţean Vâlcea.

Cu foarte mult entuziasm, conducerea instituţiei a anunţat atunci că preia DN 7D, iar comunităţile din Cîineni, Boişoara, Titeşti şi Perişani, tranzitate de acest drum, s-au bucurat nespus de mult. Lunile au trecut însă, tot felul de şefi de pe la CNAIR s-au perindat pe la Vâlcea, dar declasarea DN 7D tot nu s-a realizat. La un an de când a aflat că recondiţionarea acestui drum depinde exclusiv de Consiliul Judeţean Vâlcea, deputatul Dumitru Lovin încă aşteaptă fapte.

„Pentru cei care nu ştiu, acest drum a fost încadrat la cele naţionale în 2003. Au trecut însă 14 ani şi fostul DJ 703 H a rămas într-o stare înfiorătoare. La noi, că, în Argeş, a redevenit judeţean şi este modernizat de ani buni.

Ei bine, în 2015, Consiliul Judeţean Vâlcea a ajuns la concluzia că singura cale să reabiliteze DN 7D este să-l preia înapoi de la minister. A fost luată şi o hotărâre în acest sens, dar ideea a fost abandonată la puţin timp după aceea.

Doi ani mai târziu, eu am readus în discuţie acest subiect uitat, punând toate cărţile pe masă. Declarativ, Ministerul Transporturilor şi Consiliul Judeţean sunt de acord cu declasarea, dar de ce nu s-a întâmplat nimic concret?

Este ruşinos ca uliţe care se intersectează cu această importantă cale de acces să fie asfaltate, iar DN 7D să fie în continuare un dezastru”, a declarat, contrariat, deputatul Dumitru Lovin, singurul om care, până acum, a reuşit să descurce toate iţele în legătură cu DN 7D şi să creeze condiţiile propice pentru modernizarea drumului.

„Clarificarea cât mai rapidă a situaţiei DN 7D este cu atât mai importantă cu cât se doreşte dezvoltarea infrastructurii în Nordul judeţului Vâlcea şi există investiţii de zeci de milioane de euro în turism şi nu numai. Nu ştiu alţii cum sunt, dar mie nu-mi place să las lucruri neterminate şi, de aceea, periodic, verific stadiul rezolvării fiecărei probleme pe care mi-au semnalat-o vâlcenii şi pe care, mai departe, eu am ridicat-o la Bucureşti”, a adăugat deputatul Dumitru Lovin.

În continuare, parlamentarul aşteaptă fapte de la conducerea Consiliului Judeţean Vâlcea, fiind sătul de vorbe şi promisiuni. ”