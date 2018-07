Senatorul Romulus Bulacu a organizat la Vâlcea Dezbaterea „Provocări și soluții pentru Mediul de Afaceri și Turism”

La inițiativa senatorului Romulus Bulacu, Comisia Națională pentru Economie, Mediul de Afaceri, Energie și Turism, din cadrul PNL, a organizat, la Râmnicu Vâlcea, o dezbatere cu tema „Provocări și soluții pentru Mediul de Afaceri și Turism”.

„A fost o întâlnire benefică pentru cei peste 60 de oameni de afaceri vâlceni, care au onorat invitația noastră. Ne-am bucurat de prezența reprezentanților din toate domeniile de activitate, astfel încât am putut creiona o imagine de ansamblu completă, care să includă atât inventarierea problemelor, cât și posibilitățile aplicării soluțiilor propuse. Schema de minimis MICROINDUSTRIALIZARE 2018, Schema de minimis START UP NATION 2018, informare privind potențialul de creștere a competențelor managerilor și antreprenorilor din regiunea Sud-Vest Oltenia și analiza Băncii Mondiale pe zona Râmnicu Vâlcea au fost câteva subiecte pe care invitaţii Hildegard Brandl, Marian Voicu şi Maria Moța le-au supus atenției oamenilor de afaceri din judeţul nostru”, a declarat senatorul PNL Vâlcea Romulus Bulacu.

„Principala problemă, indiferent de domeniul de activitate, rămâne însă forța de muncă, iar concluzia a fost că dezvoltarea modelului de învățământ dual, prin abordarea în sistemul de educație a unei metodologii, astfel încât resursa umană să aibă o abordare de tip antreprenorial cu accent pe creativitate și inovare, reprezintă o cale de rezolvare. Pentru mediul de afaceri, accesul la informație este vital. Prin demersul nostru am încercat să facilităm acest aspect, manifestându-ne, în același timp, disponibilitatea pentru dialog și preluarea propunerilor venite din partea lor. Pentru că întâlnirea s-a bucurat de succes, vom încerca să organizăm o altă dezbatere până la sfârșitul acestui an”, a conchis senatorul Romulus Bulacu, preşedinte al Comisiei Naționale pentru Economie, Energie, Mediu de afaceri și Turism.

Biroul de Presă al PNL Vâlcea